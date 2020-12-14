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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лис, 2022 21:36
airmax78 написав: Damien написав: antey1969 написав:
Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.
Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.
На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами
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Додано: Суб 19 лис, 2022 23:32
Vlad442 написав: rjkz написав:
Почитайте что говорит Георгиева.
В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной.
Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики.
Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом.
Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни".
Теперь надо рассчитываться за этот загул.
Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию.
Пока не очень получается.
Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.
В сегодняшней ситуации обычные подходы не работают. Сейчас происходят глобальные сдвиги, сравнимые с Второй мировой.
Кто мог спрогнозировать даже нефтяной кризис 73-ого? Что потом стало с долларом?
Так что моя позиция - я ничего не знаю, ничего не делаю, но готов ко всему.
Позиция может и правильная, но попытаться осмыслить то, что сейчас происходит надо пытаться.
Я тоже смотрю и выжидаю. И пытаюсь понять.
Однозначно, что в такое время что-то покупать - безумие."Покупать недвижимость во время войны - это клинника" (ТМ человек-кроссовок).
Или покупать далеко не на последние, закладываясь на премию за риск.
Кстати, покупка по цене ремонта может быть ощибочной, если дома стоят пустые и неотапливаемые. Кто-то оставил форточку открытой при отключенном отоплении, радиатор порвало, потом включили отопление и...все 25 этажей залито.
Меня когда-то так и залило.
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