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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10419104201042110422

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:36

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  antey1969 написав:Даже если война прямо вот сейчас прекратится и рашка уберется восвояси, цены на недвигу в Киеве за следующие год-два просядут процентов на тридцать.
И чем дольше война будет длиться, тем больше потеряет в цене квартира в Киеве.
Через 2-3 года после войны обвалившиеся цены на столичную недвижимость осторожно поползут вверх, но до прайсов 2021 года они не дотянутся больше никогда.

Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.

На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.


Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:32

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Почитайте что говорит Георгиева.
В 2018-2019 должен был начаться Мировой кризис. Очередной.
Слишком много ликвидности, надо было подсушить экономики.
Но тут пришел ковид и пожар залили свеженапечатанным баблом.
Невиданная инфляция - тяжкое похмелье этого "праздника жизни".
Теперь надо рассчитываться за этот загул.
Динамика ставок ФЭДа - отображение попыток отыграть ситуацию.
Пока не очень получается.
Так что ищите объяснения тем или иным процессам, а не просто на них смотрите.

В сегодняшней ситуации обычные подходы не работают. Сейчас происходят глобальные сдвиги, сравнимые с Второй мировой.
Кто мог спрогнозировать даже нефтяной кризис 73-ого? Что потом стало с долларом?
Так что моя позиция - я ничего не знаю, ничего не делаю, но готов ко всему.


Позиция может и правильная, но попытаться осмыслить то, что сейчас происходит надо пытаться.
Я тоже смотрю и выжидаю. И пытаюсь понять.
Однозначно, что в такое время что-то покупать - безумие.
"Покупать недвижимость во время войны - это клинника" (ТМ человек-кроссовок).
Или покупать далеко не на последние, закладываясь на премию за риск.
Кстати, покупка по цене ремонта может быть ощибочной, если дома стоят пустые и неотапливаемые. Кто-то оставил форточку открытой при отключенном отоплении, радиатор порвало, потом включили отопление и...все 25 этажей залито.
Меня когда-то так и залило.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:35

http://businessua.com/neruhomist/80660y ... ilshe.html
Яка нерухомість подорожчала найбільше
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 02:03

  UA написав:http://businessua.com/neruhomist/80660yaka-neruhomist-podorozhchala-naibilshe.html
Яка нерухомість подорожчала найбільше


C ума сойти.
Оказывается под бомбежками недвижимость только дорожает.
Кто-бы мог подумать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 02:16

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  Damien написав:Такой сценарий будет, если после войны Европа и США возьмут над нами шефство и будут вагонами завозить деньги.
А если скажут : "Ну все, война закончилась, мы вам много помогали, теперь дальше сами занимайтесь", то тут будет такой трэш, что предложение Реуса 126куе будет казаться манной небесной, опустимся на рубеж 90-00-х, когда за 10 куе можно было купить неплохое жилье.
Даже Франт окажется чрезмерным оптимистом.

На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.


Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами

Дома были. Прежде всего царские, из тех что не успели обезобразить. + считанные сталинки. Но какой же ужОснах представляли квартиры в этих домах.
airmax78
 
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