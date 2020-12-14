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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 14:04
airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.
Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами
Дома были. Прежде всего царские, из тех что не успели обезобразить. + считанные сталинки. Но какой же ужОснах представляли квартиры в этих домах.
Не уверен касательно сортов сталинок, как по мне, железобетонные перекрытия "ободранок" ценнее лепнины на полудеревянных домах. А относительно свежие конца 80-х пятиэтажки на Подоле, пусть и не с 3метровыми потолками, лучше большинства сталинок
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:25
airmax78 написав:
Реуса с Франтом на этих продаванов нет. Они бы им объяснили про 90е.
А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:32
reus написав: airmax78 написав:
Реуса с Франтом на этих продаванов нет. Они бы им объяснили про 90е.
А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?
Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:40
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Реуса с Франтом на этих продаванов нет. Они бы им объяснили про 90е.
А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?
Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.
Що трапилося?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:47
Investor_K написав: airmax78 написав: reus написав:
А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?
Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.
Що трапилося?
Зникла потреба. Київ - столиця сучасного демократичного світу і потрібно в Києві мати квартиру. А у Відні, чи будь-ще де, можна придбати просто отримавши іпотеку (в Києві такого варіанту немає - тільки за кеш. Тому Бігор і жаліється що не потягнув життя в Києві).
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:56
airmax78 написав:
Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.
Мене ваша квіточка перестала цікавити ще до того, як ви зняли з продажу. Питання в іншому хотєлку можна поставити будь яку, але це не значить, що хтось придбає, тому це все фантазії продавців.
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reus
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:05
Investor_K написав:
Що трапилося?
Відчуження тепер треба узгоджувати з територіальним центром комплектування та соціального захисту, тому навіть за 40 куо. продаж не доступний. Залишилися тільки мрії.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 20 лис, 2022 15:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:18
Investor_K написав:
Максу треба примиритись до нової реальності.
Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:56
reus написав: Investor_K написав:
Максу треба примиритись до нової реальності.
Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.
х2
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:10
airmax78 написав:
х2
Якщо х2 від 40 куо., то може бути.
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