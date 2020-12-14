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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:04

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:На рубеже 90х неплохое жилье отсутствовало как класс.


Да ну. Кроме совминов по всему городу, были еще и совсем нетиповые решения, как квартал Розенберга на Подоле - новые пятиэтажки, местами с двухуровневыми квартирами

Дома были. Прежде всего царские, из тех что не успели обезобразить. + считанные сталинки. Но какой же ужОснах представляли квартиры в этих домах.

Не уверен касательно сортов сталинок, как по мне, железобетонные перекрытия "ободранок" ценнее лепнины на полудеревянных домах. А относительно свежие конца 80-х пятиэтажки на Подоле, пусть и не с 3метровыми потолками, лучше большинства сталинок
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Реуса с Франтом на этих продаванов нет. Они бы им объяснили про 90е.

А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:32

  reus написав:
  airmax78 написав:Реуса с Франтом на этих продаванов нет. Они бы им объяснили про 90е.

А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?

Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:40

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Реуса с Франтом на этих продаванов нет. Они бы им объяснили про 90е.

А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?

Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.

Що трапилося?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:47

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:А кто Вам мешает поставить хотелку 500 куе. на вашу квиточку и потом всем рассказывать, что дорожай?

Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.

Що трапилося?

Зникла потреба. Київ - столиця сучасного демократичного світу і потрібно в Києві мати квартиру. А у Відні, чи будь-ще де, можна придбати просто отримавши іпотеку (в Києві такого варіанту немає - тільки за кеш. Тому Бігор і жаліється що не потягнув життя в Києві).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я ж казав вже: я не спекулюю нерухомістю. Вважаю це зараз ділом аморальним. Продаю за собівартістю. Але вже не продаю. Все, опіздали - піїзд пішов.

Мене ваша квіточка перестала цікавити ще до того, як ви зняли з продажу. Питання в іншому хотєлку можна поставити будь яку, але це не значить, що хтось придбає, тому це все фантазії продавців.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Що трапилося?

Відчуження тепер треба узгоджувати з територіальним центром комплектування та соціального захисту, тому навіть за 40 куо. продаж не доступний. Залишилися тільки мрії.
Востаннє редагувалось reus в Нед 20 лис, 2022 15:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Максу треба примиритись до нової реальності.

Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:56

  reus написав:
  Investor_K написав:Максу треба примиритись до нової реальності.

Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.

х2
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:х2

Якщо х2 від 40 куо., то може бути.
reus
 
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