Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:16
Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:42
Подальшого падіння цін КРЖН?
Обов'язково дочекаються!
:4!
П.С. Вони теж "фізики-теоретики" за освітою?
Чи бариги з Святошинського ринку,які піднялись на продажу б/у кальсонів?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 лис, 2022 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:45
можна безвісно зникнути,а квіточку заповісти дружині.До того часу якраз омріяні х2 зробляться))
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:49
Можливо, але продати з такими доками буде ще проблематичніше. Я би з такою квартирою не зв’язувався.
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