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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10421104221042310424

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:16

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Investor_K написав:Максу треба примиритись до нової реальності.

Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.

х2

Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:42

  beee написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.

х2

Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут

Подальшого падіння цін КРЖН?
Обов'язково дочекаються!
:4!
П.С. Вони теж "фізики-теоретики" за освітою?
Чи бариги з Святошинського ринку,які піднялись на продажу б/у кальсонів?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 лис, 2022 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:45

  reus написав:
  Investor_K написав:Що трапилося?

Відчуження тепер треба узгоджувати з територіальним центром комплектування та соціального захисту, тому навіть за 40 куо. продаж не доступний. Залишилися тільки мрії.

можна безвісно зникнути,а квіточку заповісти дружині.До того часу якраз омріяні х2 зробляться))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:49

  Мизантрóп написав:
  reus написав:
  Investor_K написав:Що трапилося?

Відчуження тепер треба узгоджувати з територіальним центром комплектування та соціального захисту, тому навіть за 40 куо. продаж не доступний. Залишилися тільки мрії.

можна безвісно зникнути,а квіточку заповісти дружині

Можливо, але продати з такими доками буде ще проблематичніше. Я би з такою квартирою не зв’язувався.
reus
 
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