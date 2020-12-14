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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10422104231042410425>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:16

  airmax78 написав:
  reus написав:
  Investor_K написав:Максу треба примиритись до нової реальності.

Згідно нових реалій, у нього залишилися тільки мрії. До нашої перемоги він продати не зможе, а потім будуть інші ціни.

х2

Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:49

  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут


Ключове чекають…

Нажаль Жирок спаде і почнуть торгуватися наввипередки.
Літали в 2015-2016 роках. Знаємо:-(
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53

  reus написав:
  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.

Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.
У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.
Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.
И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.

Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.
Такого могут больше не построить.
И продавать его за копейки не советую.
А там - кто как хочет
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53

  reus написав:
  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.

До України вилітає 300 ярдів білих лебідів (не ту160).
Україна з часів другої світової не зазнавала таких руйнувань, але таких інвестицій Україна взагалі ніколи в своїй історії не отримувала. РОкета від якої не сховатись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:00

  Первый написав:
  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут


Ключове чекають…

Нажаль Жирок спаде і почнуть торгуватися наввипередки.
Літали в 2015-2016 роках. Знаємо:-(


Сдают. Их это устраивает.

Ребята, вы иногда бываете правы, иногда попадаете в точку, редко.

С яр.градом вы не правы на 100%.

Вы не правы так же, как с продажей моей дачи. Я продал осенью на 10куе дороже, чем продавал до войны = 120 (сейчас). Минус налоги. Кароч чистыми около 116. (Копию договора я здесь постил - здесь с этим жёстко)
Можно было бы списать это на случайности, но здесь чистая статистика - было много просмотров.

И даже жалел об этом когда полез на гемор к пшекам.

Без обид, но цена прогнозам = сколько?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:05

  Первый написав:
  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут


Ключове чекають…

Нажаль Жирок спаде і почнуть торгуватися наввипередки.
Літали в 2015-2016 роках. Знаємо:-(

Не факт. Ви ж бачите на що чекають дістрессед ассетс інвестори: БК за ціною сараю в іпенях Варшави. Але власники БК вони ж не в іпеня Варшави за сараями поїхали. Їм зливати за безцінь щоб що? Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:11

О! Рили-новобудівці заворушились, забігали по форуму.

Очевидно, потреба в грошових знаках - підпирає))) треба щось продати, щоб далі ухилятись від призову по Європа.
А продавати нічого, хіба що свою квартиру, причому за ціною " скільки дадуть"
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Севен уже по счёту во втором ряду из ЖК, кто заказал генератор на 35кВт.

Помните как с топливом в Киеве после бомбёжки? Сначала паника, очереди сутками. А сейчас всё наладилось.

Так и с отключением электричества: проблемы в одной отрасли это возможность для другой. Заказать генератор - 90 дней ждать нужно.
На севен чудом нашли

Собрали по 150$.

Кстати, это ещё одно преимущество перед разным хрущами. Жители старого фонда или удавятся или не могут финансовой такое купить за 3 дня
Зображення
Востаннє редагувалось beee в Нед 20 лис, 2022 18:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:15

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут


Ключове чекають…

Нажаль Жирок спаде і почнуть торгуватися наввипередки.
Літали в 2015-2016 роках. Знаємо:-(

Не факт. Ви ж бачите на що чекають дістрессед ассетс інвестори: БК за ціною сараю в іпенях Варшави. Але власники БК вони ж не в іпеня Варшави за сараями поїхали. Їм зливати за безцінь щоб що? Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.


Я думаю що на сьогодні саме по цій причині і тримаються ціни на дороге житло.
Там це взагалі не гроші.
Сенсу зливати - 0, але поки є за що жити.


Зи. Моніторю 2 місяці файна таун.

Оренда виросла, але в доларах в 2 рази менша ніж до війни

На голі стіни Найнижча ціна була у вересні. Десь мінус 40% від довоєнної. Зараз трішки виросла.
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