Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:16
Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:49
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53
Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.
У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.
Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.
И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.
Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.
Такого могут больше не построить.
И продавать его за копейки не советую.
А там - кто как хочет
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53
До України вилітає 300 ярдів білих лебідів (не ту160).
Україна з часів другої світової не зазнавала таких руйнувань, але таких інвестицій Україна взагалі ніколи в своїй історії не отримувала. РОкета від якої не сховатись.
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:00
Сдают. Их это устраивает.
Ребята, вы иногда бываете правы, иногда попадаете в точку, редко.
С яр.градом вы не правы на 100%.
Вы не правы так же, как с продажей моей дачи. Я продал осенью на 10куе дороже, чем продавал до войны = 120 (сейчас). Минус налоги. Кароч чистыми около 116. (Копию договора я здесь постил - здесь с этим жёстко)
Можно было бы списать это на случайности, но здесь чистая статистика - было много просмотров.
И даже жалел об этом когда полез на гемор к пшекам.
Без обид, но цена прогнозам = сколько?
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:05
Не факт. Ви ж бачите на що чекають дістрессед ассетс інвестори: БК за ціною сараю в іпенях Варшави. Але власники БК вони ж не в іпеня Варшави за сараями поїхали. Їм зливати за безцінь щоб що? Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Севен уже по счёту во втором ряду из ЖК, кто заказал генератор на 35кВт.
Помните как с топливом в Киеве после бомбёжки? Сначала паника, очереди сутками. А сейчас всё наладилось.
Так и с отключением электричества: проблемы в одной отрасли это возможность для другой. Заказать генератор - 90 дней ждать нужно.
На севен чудом нашли
Собрали по 150$.
Кстати, это ещё одно преимущество перед разным хрущами. Жители старого фонда или удавятся или не могут финансовой такое купить за 3 дня
Востаннє редагувалось beee в Нед 20 лис, 2022 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:15
Я думаю що на сьогодні саме по цій причині і тримаються ціни на дороге житло.
Там це взагалі не гроші.
Сенсу зливати - 0, але поки є за що жити.
Зи. Моніторю 2 місяці файна таун.
Оренда виросла, але в доларах в 2 рази менша ніж до війни
На голі стіни Найнижча ціна була у вересні. Десь мінус 40% від довоєнної. Зараз трішки виросла.
Думаю десь у лютому буде мінімум
Востаннє редагувалось Первый в Нед 20 лис, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
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