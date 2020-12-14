Додано: Нед 20 лис, 2022 18:00

Первый написав: beee написав: Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.

С продажи сняли. Ждут Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.С продажи сняли. Ждут



Ключове чекають…



Нажаль Жирок спаде і почнуть торгуватися наввипередки.

Літали в 2015-2016 роках. Знаємо:-( Ключове чекають…Нажаль Жирок спаде і почнуть торгуватися наввипередки.Літали в 2015-2016 роках. Знаємо:-(

Сдают. Их это устраивает.Ребята, вы иногда бываете правы, иногда попадаете в точку, редко.С яр.градом вы не правы на 100%.Вы не правы так же, как с продажей моей дачи. Я продал осенью на 10куе дороже, чем продавал до войны = 120 (сейчас). Минус налоги. Кароч чистыми около 116. (Копию договора я здесь постил - здесь с этим жёстко)Можно было бы списать это на случайности, но здесь чистая статистика - было много просмотров.И даже жалел об этом когда полез на гемор к пшекам.Без обид, но цена прогнозам = сколько?