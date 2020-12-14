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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:25

  beee написав:Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты


Там вони його допиляти не можуть… наче й готово, але ні
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  reus написав:
  beee написав:Несколько владельцев квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения.
С продажи сняли. Ждут

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.

Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.
У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.
Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.
И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.

Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.
Такого могут больше не построить.
И продавать его за копейки не советую.
А там - кто как хочет
когда вот это стало эталоном строительствоа
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Востаннє редагувалось CRUSADER в Нед 20 лис, 2022 18:33, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:29

  beee написав:
Кстати, это ещё одно преимущество перед разным хрущами. Жители старого фонда или удавятся или не могут финансовой такое купить за 3 дня
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Сбор можно объявить
Но большая часть жителей Севена удавится собирать на генератор

Ты уже, в хрен пойми который раз, это постишь, мол, сбор объявлен
Ты генератор покажи
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:34

  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.


За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.
Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Нед 20 лис, 2022 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Думаю десь у лютому буде мінімум

Локальний, чи абсолютний?
Мені здається ще рік точно падати. Це стільки, скільки я ще прогнозую тривалість війни. А далі можемо на оптимізмі вирости.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:42

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.


За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.
Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.

Дайте пример дома метров в 150 с приличным ремонтом и всеми перечисленными вами плюхами как батареи и т.д. не в условном бельгийском Задрющенске, а во Льеже, Гамбурге, Антверпене и прочих.
За рынок городов-спутников Мюнхена очень даже в курсе. 250 там только на избушку хватит.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:43

  pesikot написав:
  beee написав:
Кстати, это ещё одно преимущество перед разным хрущами. Жители старого фонда или удавятся или не могут финансовой такое купить за 3 дня
Зображення

Сбор можно объявить
Но большая часть жителей Севена удавится собирать на генератор

Ты уже, в хрен пойми который раз, это постишь, мол, сбор объявлен
Ты генератор покажи

За базар отвечаешь, что не соберут?
Я таблицу вижу, кто сдал.

Ты - не прав. Ты - топишь за РФ

Я опубликовал пост только с целью показать, что украинцев не победить обстрелами.

Ты доказываешь обратное. Сдавайся
Востаннє редагувалось beee в Нед 20 лис, 2022 19:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.
У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.
Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.
И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.

Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.
Такого могут больше не построить.
И продавать его за копейки не советую.
А там - кто как хочет

Я в своей жизни продал и купил несколько десятков объектов недвижимости и ни разу не было влета. Я себя не считаю профессиональным экспертом, но точно имею опыт.
В 2008г. реальные собственники вляпывались в валютные кредиты и покупали за 100 куе. убитый 1 к. хрущ и считали, что поймали Бога за бороду, поэтому их мнение мне не интересно. Уникальный проект в уникальной локации чего-то стоит в стране, где нет войны и не уничтожается инфраструктура с экономикой. Сейчас, на мой взгляд, если оч. повезет, то можно найти оленя, который купит за -40% от довоенной цены. Но цены реальных сделок просядут еще глубже и на каком уровне будет дно зависит от многих факторов.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.

Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:02

  reus написав:
  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.

Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?


Забирайте мою за 260. У меня 110 метров. И есть скрытые плинтуса.
Она свеже поштукатурена и без чистовой отделки. Выгодная для вас и убыточная для меня сделка
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