Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.

А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.

Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.

У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.

Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.

И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.



Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.

Такого могут больше не построить.

И продавать его за копейки не советую.

когда вот это стало эталоном строительства