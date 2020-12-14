Додано: Нед 20 лис, 2022 18:47

beee написав: Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.

У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.

Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.

И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.



Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.

Такого могут больше не построить.

И продавать его за копейки не советую.

А там - кто как хочет Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.Что касается индивидуальных инвестиций,(не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.Лично я считаю ярославов град -закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.Такого могут больше не построить.И продавать его за копейки не советую.А там - кто как хочет

Я в своей жизни продал и купил несколько десятков объектов недвижимости и ни разу не было влета. Я себя не считаю профессиональным экспертом, но точно имею опыт.В 2008г. реальные собственники вляпывались в валютные кредиты и покупали за 100 куе. убитый 1 к. хрущ и считали, что поймали Бога за бороду, поэтому их мнение мне не интересно. Уникальный проект в уникальной локации чего-то стоит в стране, где нет войны и не уничтожается инфраструктура с экономикой. Сейчас, на мой взгляд, если оч. повезет, то можно найти оленя, который купит за -40% от довоенной цены. Но цены реальных сделок просядут еще глубже и на каком уровне будет дно зависит от многих факторов.