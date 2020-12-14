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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 18:25
beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Там вони його допиляти не можуть… наче й готово, але ні
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:29
beee написав: reus написав: beee написав:Несколько владельцев
квартир в яр.граде, хофман хауз, сейчас находясь в Германии, такого же мнения
.
С продажи сняли. Ждут
Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%.
А цены при этом на недвигу вырастут? С учетом того, что никто не знает сколько будет продолжатся война и что будет с инфраструктурой и как мы переживем зиму. Эти мнения все основываются на неадекватном оптимизме.
Я думаю, что повышение цен начнется от дна, которое будет через два года, и это если не прилетят еще более жесткие черные лебеди.
Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.
У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.
Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников (не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.
И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.
Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации: закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.
Такого могут больше не построить.
И продавать его за копейки не советую.
А там - кто как хочет
когда вот это стало эталоном строительствоа
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Востаннє редагувалось CRUSADER
в Нед 20 лис, 2022 18:33, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:29
beee написав:
Кстати, это ещё одно преимущество перед разным хрущами. Жители старого фонда или удавятся или не могут финансовой такое купить за 3 дня
Сбор можно объявить
Но большая часть жителей Севена удавится собирать на генератор
Ты уже, в хрен пойми который раз, это постишь, мол, сбор объявлен
Ты генератор покажи
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:34
airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах
в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.
Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Нед 20 лис, 2022 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:35
Первый написав:
Думаю десь у лютому буде мінімум
Локальний, чи абсолютний?
Мені здається ще рік точно падати. Це стільки, скільки я ще прогнозую тривалість війни. А далі можемо на оптимізмі вирости.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:42
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах
в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.
Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.
Дайте пример дома метров в 150 с приличным ремонтом и всеми перечисленными вами плюхами как батареи и т.д. не в условном бельгийском Задрющенске, а во Льеже, Гамбурге, Антверпене и прочих.
За рынок городов-спутников Мюнхена очень даже в курсе. 250 там только на избушку хватит.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:43
pesikot написав: beee написав:
Кстати, это ещё одно преимущество перед разным хрущами. Жители старого фонда или удавятся или не могут финансовой такое купить за 3 дня
Сбор можно объявить
Но большая часть жителей Севена удавится собирать на генератор
Ты уже, в хрен пойми который раз, это постишь, мол, сбор объявлен
Ты генератор покажи
За базар отвечаешь, что не соберут?
Я таблицу вижу, кто сдал.
Ты - не прав. Ты - топишь за РФ
Я опубликовал пост только с целью показать, что украинцев не победить обстрелами.
Ты доказываешь обратное. Сдавайся
Востаннє редагувалось beee
в Нед 20 лис, 2022 19:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:47
beee написав:
Необоснованный оптимизм - я вижу с рождения по сегодняшний день, когда смотрю на результаты выборов.
У меня нет этому объяснения. Может это высшая степень коллективной мудрости такая - ведущая к рассвету.
Что касается индивидуальных инвестиций, реальная жизнь реальных собственников
(не диванных) сильно отличается от популярных нарративов.И если реальные собственники имеют такое мнение, я бы, по крайней мере, принял его во внимание.
Лично я считаю ярославов град - уникальным проектом в уникальной локации:
закрытого типа, 3х метровыми потолками, большой территорией, большим паркингом, очень неплохого качества строительства. И много чего.
Такого могут больше не построить.
И продавать его за копейки не советую.
А там - кто как хочет
Я в своей жизни продал и купил несколько десятков объектов недвижимости и ни разу не было влета. Я себя не считаю профессиональным экспертом, но точно имею опыт.
В 2008г. реальные собственники вляпывались в валютные кредиты и покупали за 100 куе. убитый 1 к. хрущ и считали, что поймали Бога за бороду, поэтому их мнение мне не интересно. Уникальный проект в уникальной локации чего-то стоит в стране, где нет войны и не уничтожается инфраструктура с экономикой. Сейчас, на мой взгляд, если оч. повезет, то можно найти оленя, который купит за -40% от довоенной цены. Но цены реальных сделок просядут еще глубже и на каком уровне будет дно зависит от многих факторов.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:57
airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:02
reus написав: airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?
Забирайте мою за 260. У меня 110 метров. И есть скрытые плинтуса.
Она свеже поштукатурена и без чистовой отделки. Выгодная для вас и убыточная для меня сделка
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