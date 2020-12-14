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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:08

  beee написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.

Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?


Забирайте мою за 260. У меня 110 метров. И есть скрытые плинтуса

Якщо без жартів, то на сьогодні, поки що нерухомість у Києві мене не цікавить. У мене є все, що потрібно для комфортного життя. Можливо, пізніше інвестую, коли дочекаюся дна, але я до цього відношуся як до хобі. Зараз інвестувати ще рано, та й поки що я вважаю, що занадто великі ризики. Якщо є можливість чекати біля 10-ти років, то я би на вашому місті не продавав.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:17

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.


За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.
Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.

Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Тому і кажу, що продаж не на часі.

Звісно, що не на часі тому, що реальних покупців вже немає, та й з ТЦК домовитися буде не просто. Через два роки порахуємо скільки втратили.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:47

  beee написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?


Забирайте мою за 260. У меня 110 метров. И есть скрытые плинтуса

Якщо без жартів, то на сьогодні, поки що нерухомість у Києві мене не цікавить. У мене є все, що потрібно для комфортного життя. Можливо, пізніше інвестую, коли дочекаюся дна, але я до цього відношуся як до хобі. Зараз інвестувати ще рано, та й поки що я вважаю, що занадто великі ризики. Якщо є можливість чекати біля 10-ти років, то я би на вашому місті не продавав.

Как же хорошо, что есть люди с чувством юмора.

Если серьёзно, то продавать не буду. За дёшево жалко
beee
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