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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 19:17
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах
в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.
Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.
Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.
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airmax78
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:32
airmax78 написав:
Тому і кажу, що продаж не на часі.
Звісно, що не на часі тому, що реальних покупців вже немає, та й з ТЦК домовитися буде не просто. Через два роки порахуємо скільки втратили.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:47
beee написав: reus написав: airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
Я Вам пропонував 250 куо., мабуть у ваших снах!) А скільки коштує зараз нерухомість у зоні бойових дій?
Забирайте мою за 260. У меня 110 метров. И есть скрытые плинтуса
Якщо без жартів, то на сьогодні, поки що нерухомість у Києві мене не цікавить. У мене є все, що потрібно для комфортного життя. Можливо, пізніше інвестую, коли дочекаюся дна, але я до цього відношуся як до хобі. Зараз інвестувати ще рано, та й поки що я вважаю, що занадто великі ризики. Якщо є можливість чекати біля 10-ти років, то я би на вашому місті не продавав.
Как же хорошо, что есть люди с чувством юмора.
Если серьёзно, то продавать не буду. За дёшево жалко
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Додано: Нед 20 лис, 2022 20:44
airmax78 написав:
Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
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little_wanderer
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:18
reus написав: airmax78 написав:
Тому і кажу, що продаж не на часі.
Звісно, що не на часі тому, що реальних покупців вже немає, та й з ТЦК домовитися буде не просто. Через два роки порахуємо скільки втратили.
А що з ТЦК?
Це прикол якийсь?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:32
beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
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BIGor
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:39
BIGor написав: beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
Ну тебя и разброс. Ты б ещё верховну раду написал )
У меня квартира в хофман - рядом. Электрику не отключали. Арендаторы все живут.
Жк старт, когда война закончится- будет в цене
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beee
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:47
BIGor написав: beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
госпиталь мвд на Бердичевской у тюряги,и не генштаб,а военкомендатура возле СКА.Очертания стремного района сейчас
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:54
Hotab написав: Первый написав:
Думаю десь у лютому буде мінімум
Локальний, чи абсолютний?
Мені здається ще рік точно падати. Це стільки, скільки я ще прогнозую тривалість війни. А далі можемо на оптимізмі вирости.
Ціни нерухомості будуть падати всю війну (орієнтовно це рік, не меньше) і потім ще 2-4 роки.
Падіння буде довгим у часі і глибоким за рівнем.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 21:55
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
Ну тебя и разброс. Ты б ещё верховну раду написал )
У меня квартира в хофман - рядом. Электрику не отключали. Арендаторы все живут.
Жк старт, когда война закончится- будет в цене
Кстати когда Дмитриевскую отремонтируют и пустят новые трамваи? И за стадион Старт обидно - именно на нем снимал свой предвыборный ролик Кличко.
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