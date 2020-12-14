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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 22:06
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
Ну тебя и разброс. Ты б ещё верховну раду написал )
У меня квартира в хофман - рядом. Электрику не отключали. Арендаторы все живут.
Жк старт, когда война закончится- будет в цене
Кстати когда Дмитриевскую отремонтируют и пустят новые трамваи? И за стадион Старт обидно - именно на нем снимал свой предвыборный ролик Кличко.
А чего тебе обидно за наш стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
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Додано: Нед 20 лис, 2022 22:32
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
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