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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10424104251042610427

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:06

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.

Ну тебя и разброс. Ты б ещё верховну раду написал )
У меня квартира в хофман - рядом. Электрику не отключали. Арендаторы все живут.
Жк старт, когда война закончится- будет в цене

Кстати когда Дмитриевскую отремонтируют и пустят новые трамваи? И за стадион Старт обидно - именно на нем снимал свой предвыборный ролик Кличко.

А чего тебе обидно за наш стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:32

  little_wanderer написав:
  airmax78 написав:Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.


funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.

Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
airmax78
 
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