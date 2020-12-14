Додано: Нед 20 лис, 2022 23:49

little_wanderer написав: airmax78 написав: Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що. Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.



За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.

З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.

Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.

В нас такого класу житла нема в принципi.

Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС. За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинкив Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.В нас такого класу житла нема в принципi.

Я вот наблюдаю за этой эпопеей с ее начала и пришел к выводу, что Эйрмакс на самом деле не продает.Так не продают.Чтобы, надо было заявить, что "рыдаю, но продаю в убыток, в связи с войной, ничего не остается, жизнь нелегкая заставляет отдать за полцены, дети подоконники венские грызут, больно на это смотреть, НУЖНЫ СРОЧНО ДЕНЬГИ". Кто там знает какая себестоимость... Сказал - 700. Отдаю за 350....А искать на форуме неандертальца с мешком денег, готового оплатить неопытность продавца(и как следствие сумасшедшие расходы на ненужные работы и материалы), все пройопы, весь потраченный бензин, дизайнера(архитектора) и прораба с оравой работников(все - не с ОЛХ) и их родственников(а эти как раз с ОЛХ) - верх наивности.Эйрмакс не из наивных. Это вброс от скуки, развлечение. Ничего и не продавалось. Хотя я и не сомневаюсь, что оно есть в наличии(скажем так - очень вероятно, что есть в наличии).