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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 22:06
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
Ну тебя и разброс. Ты б ещё верховну раду написал )
У меня квартира в хофман - рядом. Электрику не отключали. Арендаторы все живут.
Жк старт, когда война закончится- будет в цене
Кстати когда Дмитриевскую отремонтируют и пустят новые трамваи? И за стадион Старт обидно - именно на нем снимал свой предвыборный ролик Кличко.
А чего тебе обидно за наш стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
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Додано: Нед 20 лис, 2022 22:32
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:15
beee написав:
А чего тебе обидно за наш стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
Cтадион Старт уже твой личный? В Киев стекаются все деньги из Украины - могли бы хоть и привести в порядок стадион в центре, позорища. Давай еще сравнивай Киев с Жмеринкой или Крижополем.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:38
airmax78 написав: little_wanderer написав:
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
До речi, навiть 100к мати не потрiбно, щоб купити будинок в nl за 350к.
До 50к перший внесок + нотарiальнi i маєш кредит пiд 2% на 30 рокiв.
Це нижче за iнфляцiю.
Мiй товариш так купив декiлька рокiв тому будинок
пiд Амстердамом.
Вiдчуваєте, наскiльки смiшна в порiвняннi ваша пропозицiя вiдвалити 300к кешем за квартиру
?
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little_wanderer
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:49
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Що означають 250куе, які пропонує реус, у Відні? Це ні про що.
За 250к+ можна вже дивитися приватнi будинки в мiстах
в Нiдерландах, Бельгii, Нiмеччинi.
З норм. iнфраструктурою, дотриманням мicтобудiвних норм, паркомicцем бiля будинку, сонячнi панелi, електрокарами, школами садочками лiкарнями поблизу.
Це зовсiм не те, що у нас будинок за парканом в садовому кооперативi.
В нас такого класу житла нема в принципi.Очевидно, ви самi це зрозумiли i тепер не проти помiняти укр. ширпотреб на нормальне житло в ЕС.
Я вот наблюдаю за этой эпопеей с ее начала и пришел к выводу, что Эйрмакс на самом деле не продает.
Так не продают.
Чтобы даже попытаться продать
, надо было заявить, что "рыдаю, но продаю в убыток, в связи с войной, ничего не остается, жизнь нелегкая заставляет отдать за полцены, дети подоконники венские грызут, больно на это смотреть, НУЖНЫ СРОЧНО ДЕНЬГИ". Кто там знает какая себестоимость... Сказал - 700. Отдаю за 350....
А искать на форуме неандертальца с мешком денег, готового оплатить неопытность продавца(и как следствие сумасшедшие расходы на ненужные работы и материалы), все пройопы, весь потраченный бензин, дизайнера(архитектора) и прораба с оравой работников(все - не с ОЛХ) и их родственников(а эти как раз с ОЛХ) - верх наивности.
Эйрмакс не из наивных. Это вброс от скуки, развлечение. Ничего и не продавалось. Хотя я и не сомневаюсь, что оно есть в наличии(скажем так - очень вероятно, что есть в наличии).
Востаннє редагувалось Damien
в Пон 21 лис, 2022 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 00:02
Damien написав:
Я вот наблюдаю за этой эпопеей с ее начала и пришел к выводу, что Эйрмакс на самом деле не продает.
Так не продают.
Чтобы даже попытаться продать
, надо было заявить, что "рыдаю, но продаю в убыток, в связи с войной, ничего не остается, жизнь нелегкая заставляет отдать за полцены, дети подоконники венские грызут, больно на это смотреть, НУЖНЫ СРОЧНО ДЕНЬГИ". Кто там знает какая себестоимость... Сказал - 700. Отдаю за 350....
А искать на форуме неандертальца с мешком денег, готового оплатить неопытность продавца(и как следствие сумасшедшие расходы на ненужные работы и материалы), все пройопы, весь потраченный бензин, дизайнера(архитектора) и прораба с оравой работников(все - не с ОЛХ) и их родственников(а эти как раз с ОЛХ) - верх наивности.
Эйрмакс не из наивных. Это вброс от скуки, развлечение. Ничего и не продавалось. Хотя я и не сомневаюсь, что оно есть в наличии.
У нього щось подiбне було з Голосухою.
Рiк нам тут розповiдав що краще мiсця на свiтi нема i зливати в мiнус не буде, а потiм доповiв про продаж i вльот в 50к.
А тут вiн не покупцiв шукає, а себi аутотренiнг робить, що ще не все пропало.
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