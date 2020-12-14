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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лис, 2022 22:06
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Хто хоче шари зараз - зверніть увагу на жк старт біля однойменного стадіону.
Там есть большие дисконты
Це район стремний - військовий госпіталь, завод Артем (два прильоти), охматдит, завод Петьровського (теж були прильоти), військова частина на зоологічній, генштаб біля повітрофлотського ітд. Не дивно, чому дисконти.
Ну тебя и разброс. Ты б ещё верховну раду написал )
У меня квартира в хофман - рядом. Электрику не отключали. Арендаторы все живут.
Жк старт, когда война закончится- будет в цене
Кстати когда Дмитриевскую отремонтируют и пустят новые трамваи? И за стадион Старт обидно - именно на нем снимал свой предвыборный ролик Кличко.
А чего тебе обидно за наш стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
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Додано: Нед 20 лис, 2022 22:32
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Цей + виходить дуже великий. Колись дивився будинки біля Зайсту. Це було ще задовго до ковідної рОкети. Щось дійсно цікаве починалось з 500К. До того ж бачите, реус вже навіть з цієї мізерної суми намагається соскочити. Тому і кажу, що продаж не на часі. Забагато всіляких маніпуляторів переляком на ринку.
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:38
airmax78 написав: little_wanderer написав:
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
До речi, навiть 100к мати не потрiбно, щоб купити будинок в nl за 350к.
До 50к перший внесок + нотарiальнi i маєш кредит пiд 2% на 30 рокiв.
Це нижче за iнфляцiю.
Мiй товариш так купив декiлька рокiв тому будинок
пiд Амстердамом.
Вiдчуваєте, наскiльки смiшна в порiвняннi ваша пропозицiя вiдвалити 300к кешем за квартиру
?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 00:43
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 - позвать очень хороших знакомых паркетчиков.
Пройоп 2 - мастер по плинтусам. Пройоп 3 - кондиционерщик. Но это все больше не по деньгам ударило, а по времени (понятно что косвенно по деньгам).
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Додано: Пон 21 лис, 2022 00:46
beee написав:
Я продал осенью на 10куе дороже, чем продавал до войны = 120 (сейчас). Минус налоги. Кароч чистыми около 116. (Копию договора я здесь постил - здесь с этим жёстко)
В том договоре стояла цена 10куе(ну просто так оценено, что поделаешь...и покупан был не против такой суммы в договоре по странному стечению обстоятельств..). И цель публикации того договора была в первую очередь - доказать наличие ЯГ(место проживания продавца в договоре - ЯГ указано).
Если кто не знает - нотариус пишет/может написать/имеет право написать место проживания любой из сторон СО СЛОВ ЭТОЙ СТОРОНЫ.
Т.е. я могу хоть завтра получить легальный договор купли-продажи велосипеда, где будет указано, что я проживаю с. Новые Петровцы, ул. И.Франка, 19.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 00:47
little_wanderer написав:
А що з ТЦК?
Це прикол якийсь?
Відчуження тепер треба узгоджувати з територіальним центром комплектування та соціального захисту(колишні воєнкомати)
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Додано: Пон 21 лис, 2022 00:47
airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 - позвать очень хороших знакомых паркетчиков.
Пройоп 2 - мастер по плинтусам. Пройоп 3 - кондиционерщик. Но это все больше не по деньгам ударило, а по времени (понятно что косвенно по деньгам).
А раздалбывание стяжки? Это только из того, что запомнилось
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Damien
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Додано: Пон 21 лис, 2022 01:02
Damien написав: airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 - позвать очень хороших знакомых паркетчиков.
Пройоп 2 - мастер по плинтусам. Пройоп 3 - кондиционерщик. Но это все больше не по деньгам ударило, а по времени (понятно что косвенно по деньгам).
А раздалбывание стяжки? Это только из того, что запомнилось
Это пройоп 1. Снимали 1 слой в спальне и то не по всей площади.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 01:08
little_wanderer написав: airmax78 написав: little_wanderer написав:
funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.
I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.
Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.
Понятно что 100к у Вас, пока, не было.
Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.
До речi, навiть 100к мати не потрiбно, щоб купити будинок в nl за 350к.
До 50к перший внесок + нотарiальнi i маєш кредит пiд 2% на 30 рокiв.
Це нижче за iнфляцiю.
Мiй товариш так купив декiлька рокiв тому будинок
пiд Амстердамом.
Вiдчуваєте, наскiльки смiшна в порiвняннi ваша пропозицiя вiдвалити 300к кешем за квартиру
?
Ну да, ну да...
Приехал с полтосом кофе в Амстердаме попить и к ой чего дунуть, шёл мимо банка, прочитал "ипотека под 2%!!!" и решил - " А куплю как домик как у соседа-прокурора в Козине метров на 500 в ипотеку на сто лет и за триста!" И прокатило. Теперь на проценты с валютного вклада в оставшийся полтос в "Аккорде" и других помойках и ипотеку платит, и на гондолах по каналам рассекает.
Можете повторить его подвиг и лучше прям сейчас?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 01:09
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 - позвать очень хороших знакомых паркетчиков.
Пройоп 2 - мастер по плинтусам. Пройоп 3 - кондиционерщик. Но это все больше не по деньгам ударило, а по времени (понятно что косвенно по деньгам).
А раздалбывание стяжки? Это только из того, что запомнилось
Это пройоп 1. Снимали 1 слой в спальне и то не по всей площади.
Насколько я помню, то крушение стяжки было связано с кладкой перегородок, а не паркетом. С паркетом это, значит, уже повторное крушение
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