Додано: Пон 21 лис, 2022 01:08

little_wanderer написав: airmax78 написав: little_wanderer написав: funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.

I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.

Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути. funda.nl, фiльтр вiд 250к до 350к показує 17825 homes for sale.I це будуть цеглянi будинки, з землею та iнфраструктурою.Порiвняно з цим всiм, купити будь-яке житло в Украiнi за over 100k це вiдразу себе лохом вiдчути.

Понятно что 100к у Вас, пока, не было.

Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к. Понятно что 100к у Вас, пока, не было.Ладно, Реус, уговорили: забирайте за 300к.



До речi, навiть 100к мати не потрiбно, щоб купити будинок в nl за 350к.

До 50к перший внесок + нотарiальнi i маєш кредит пiд 2% на 30 рокiв.

Це нижче за iнфляцiю.

Мiй товариш так купив декiлька рокiв тому будинок пiд Амстердамом.

Вiдчуваєте, наскiльки смiшна в порiвняннi ваша пропозицiя вiдвалити 300к кешем за квартиру? До речi, навiть 100к мати не потрiбно, щоб купити будинок в nl за 350к.До 50к перший внесок + нотарiальнi i маєш кредит пiд 2% на 30 рокiв.Це нижче за iнфляцiю.Мiй товариш так купив декiлька рокiв томупiд Амстердамом.Вiдчуваєте, наскiльки смiшна в порiвняннi ваша пропозицiя вiдвалити 300к кешем за

Ну да, ну да...Приехал с полтосом кофе в Амстердаме попить и к ой чего дунуть, шёл мимо банка, прочитал "ипотека под 2%!!!" и решил - " А куплю как домик как у соседа-прокурора в Козине метров на 500 в ипотеку на сто лет и за триста!" И прокатило. Теперь на проценты с валютного вклада в оставшийся полтос в "Аккорде" и других помойках и ипотеку платит, и на гондолах по каналам рассекает.Можете повторить его подвиг и лучше прям сейчас?