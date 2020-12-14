Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке. Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
барабашов написав: В силу возраста, а Дамьену наверняка лет 30, он молодое и борзое дарование, он 25 лет назад наверняка очень много сделок по недвиге провёл, в Киеве, с приличными квартирами, и по цене 10куе Прямо на горшке в детском саду
Похоже, что место рождения играет большую роль в формировании коры головного мозга(предполагается, что именно она отвечает за память). По опыту форума можно сделать вывод, что каждый первый, рожденный в Желтых Водах, страдает отсутствием памяти. Один субъект родом оттуда(Вы его все знаете и он наверняка первый начнет кнопать на Жалобу) на форуме пишет, что 1) Он пять лет на форуме(это даже несмотря на то, что его регистрация говорит совсем другое), но через пару дней забывает и спрашивает "что такое ПОХ" 2) Сначала пишет, что никаких налогов не платит(точнее - платит минимально возможное, копейки), но через несколько месяцев забывает и заявляет, что он не только великий спортсмен, но и не менее великий плательщик налогов. А остальные должны заткнуться поэтому. 3) Сначала в течение года пишет посты с правописанием на уровне начальной школы. Причем, если орфография еще как то подтягивается применением чекера на сайте (подчеркивает ошибки красненьким), то синтаксис и пунктуация - третий класс, вторая четверть, тут чекеры не работают. То есть все показывает, что даже среднего образования(настоящего) нет. Косвенно об этом говорят об этом еще лексикон и логика мышления. Но гражданин, ничуть не смущаясь, заявляет, что у него не только 2 высших образования, но и ученая степень. 4) Сначала публикует на весь мир свои ФИО, номер телефона, по которому за минуту гуглятся ИНН и все остальное, а потом недоумевает откуда все знают, что он бывший водитель маршрутки (а ныне шабашник на стройке). Несмотря на то, что есть даже свой сайт по строительству с 9-ю отзывами ( 7 из них написаны явно им самим же, причем в одном упоминается что он мастер спорта(!!!а-а-а-а!!!, это в отзыве от "благодарных клиентов" на СТРОИТЕЛЬНОМ САЙТЕ)) Вот так и Вы. Я о себе информации выкладываю крайне мало(в отличие от "сверхуспешного миллионера-спортсмена с двумя высшими образованиями"), но возраст никогда не скрывал. Прямо не писал, но из постов понять можно. Если не прочитали, то значит одного поля ягода с вышеупомянутым кадром. Воздух в Желтых Водах, видать, такой.
барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке. Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi). I що значить нерезидентом? Якщо легально працюєш i платиш податки, то ти вже резидент. Ясна справа, що купляють будинки не з трапа лiтака, а поживши хоча б рiк, та ставши на шлях до ПМЖ. Через 5 рокiв проживання можна претендувать на ПМЖ та громадянство пicля здачi теста на мову. Комуналка i налог думаю що вище, але ж i середня зарплатня раз в 10 вище, було б дивно якби було навпаки.
барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке. Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi). I що значить нерезидентом? Якщо легально працюєш i платиш податки, то ти вже резидент. Ясна справа, що купляють будинки не з трапа лiтака, а поживши хоча б рiк, та ставши на шлях до ПМЖ. Через 5 рокiв проживання можна претендувать на ПМЖ та громадянство пicля здачi теста на мову. Комуналка i налог думаю що вище, але ж i середня зарплатня раз в 10 вище, було б дивно якби було навпаки.
Фото ремонта и внешнего вида дома, его локация на Гуглмапс и ценник с характеристиками дома ускорили б моё доверие к вам как к приятному и грамотному собеседнику Чтоб сравнить чем так плоха прелесть €йра на его фоне за свои несколько «кирпичей» И кем этот ваш друг работал в Украине, что доход его на руки вырос в 10 раз в Голландии??? Про средние зарплаты промолчу, ибо в Мюнхене полно людей получающих двушку грязными, а у нас за двести чистыми только пропёрдывать табурет даже сейчас вакансия будет
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 21 лис, 2022 03:18, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке. Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi). I що значить нерезидентом? Якщо легально працюєш i платиш податки, то ти вже резидент. Ясна справа, що купляють будинки не з трапа лiтака, а поживши хоча б рiк, та ставши на шлях до ПМЖ. Через 5 рокiв проживання можна претендувать на ПМЖ та громадянство пicля здачi теста на мову. Комуналка i налог думаю що вище, але ж i середня зарплатня раз в 10 вище, було б дивно якби було навпаки.
Фото ремонта и внешнего вида дома, его локация на Гуглмапс и ценник с характеристиками дома ускорили б моё доверие к вам как к приятному и грамотному собеседнику Чтоб сравнить чем так плоха прелесть €йра на его фоне за свои несколько «кирпичей»
барабашов написав: В силу возраста, а Дамьену наверняка лет 30, он молодое и борзое дарование, он 25 лет назад наверняка очень много сделок по недвиге провёл, в Киеве, с приличными квартирами, и по цене 10куе Прямо на горшке в детском саду
Похоже, что место рождения играет большую роль в формировании коры головного мозга(предполагается, что именно она отвечает за память). По опыту форума можно сделать вывод, что каждый первый, рожденный в Желтых Водах, страдает отсутствием памяти. Один субъект родом оттуда(Вы его все знаете и он наверняка первый начнет кнопать на Жалобу) на форуме пишет, что 1) Он пять лет на форуме(это даже несмотря на то, что его регистрация говорит совсем другое), но через пару дней забывает и спрашивает "что такое ПОХ" 2) Сначала пишет, что никаких налогов не платит(точнее - платит минимально возможное, копейки), но через несколько месяцев забывает и заявляет, что он не только великий спортсмен, но и не менее великий плательщик налогов. А остальные должны заткнуться поэтому. 3) Сначала в течение года пишет посты с правописанием на уровне начальной школы. Причем, если орфография еще как то подтягивается применением чекера на сайте (подчеркивает ошибки красненьким), то синтаксис и пунктуация - третий класс, вторая четверть, тут чекеры не работают. То есть все показывает, что даже среднего образования(настоящего) нет. Косвенно об этом говорят об этом еще лексикон и логика мышления. Но гражданин, ничуть не смущаясь, заявляет, что у него не только 2 высших образования, но и ученая степень. 4) Сначала публикует на весь мир свои ФИО, номер телефона, по которому за минуту гуглятся ИНН и все остальное, а потом недоумевает откуда все знают, что он бывший водитель маршрутки (а ныне шабашник на стройке). Несмотря на то, что есть даже свой сайт по строительству с 9-ю отзывами ( 7 из них написаны явно им самим же, причем в одном упоминается что он мастер спорта(!!!а-а-а-а!!!, это в отзыве от "благодарных клиентов" на СТРОИТЕЛЬНОМ САЙТЕ)) Вот так и Вы. Я о себе информации выкладываю крайне мало(в отличие от "сверхуспешного миллионера-спортсмена с двумя высшими образованиями"), но возраст никогда не скрывал. Прямо не писал, но из постов понять можно. Если не прочитали, то значит одного поля ягода с вышеупомянутым кадром. Воздух в Желтых Водах, видать, такой.
Судя по ночному ядрёному тексту от гормона яйца у вас так и звенят Значит вам и 30ти нет, года в 23-24 тут решили поучаствовать в низложении продаванов и рыл, ну процесс и затянул Так какой объект ваши родители купили в Киеве с неплохим ремонтом и достойным метражом за ~10куе в конце 90х, после того как у них родилось такое словесное дарование??? Пысы. В Жёлтых Водах никогда не был. Чую ваши родители оттуда столицу и поехали покорять ибо в начале 90х там началось то что сейчас на Трое с ПОХом с коммуналкой, только жрать нечего было ПыСы2. А где ж штангист выкладывал свой телефон и прочее что вы как мудрый айтишник пропустили через пару программ Эппл и всё об нём узнали?