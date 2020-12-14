Додано: Пон 21 лис, 2022 01:50

барабашов написав:

В силу возраста, а Дамьену наверняка лет 30, он молодое и борзое дарование, он 25 лет назад наверняка очень много сделок по недвиге провёл, в Киеве, с приличными квартирами, и по цене 10куе

Прямо на горшке в детском саду , он 25 лет назад наверняка очень много сделок по недвиге провёл, в Киеве, с приличными квартирами, и по цене 10куеПрямо на горшке в детском саду

Похоже, что место рождения играет большую роль в формировании коры головного мозга(предполагается, что именно она отвечает за память). По опыту форума можно сделать вывод, что каждый первый, рожденный в Желтых Водах, страдает отсутствием памяти.Один субъект родом оттуда(Вы его все знаете и он наверняка первый начнет кнопать на Жалобу) на форуме пишет, что1) Он пять лет на форуме(это даже несмотря на то, что его регистрация говорит совсем другое), но через пару дней забывает и спрашивает "что такое ПОХ"2) Сначала пишет, что никаких налогов не платит(точнее - платит минимально возможное, копейки), но через несколько месяцев забывает и заявляет, что он не только великий спортсмен, но и не менее великий плательщик налогов. А остальные должны заткнуться поэтому.3) Сначала в течение года пишет посты с правописанием на уровне начальной школы. Причем, если орфография еще как то подтягивается применением чекера на сайте (подчеркивает ошибки красненьким), то синтаксис и пунктуация - третий класс, вторая четверть, тут чекеры не работают. То есть все показывает, что даже среднего образования(настоящего) нет. Косвенно об этом говорят об этом еще лексикон и логика мышления. Но гражданин, ничуть не смущаясь, заявляет, что у него не только 2 высших образования, но и ученая степень.4) Сначала публикует на весь мир свои ФИО, номер телефона, по которому за минуту гуглятся ИНН и все остальное, а потом недоумевает откуда все знают, что он бывший водитель маршрутки (а ныне шабашник на стройке). Несмотря на то, что есть даже свой сайт по строительству с 9-ю отзывами ( 7 из них написаны явно им самим же, причем в одном упоминается что он мастер спорта(!!!а-а-а-а!!!, это в отзыве от "благодарных клиентов" на СТРОИТЕЛЬНОМ САЙТЕ))Вот так и Вы. Я о себе информации выкладываю крайне мало(в отличие от "сверхуспешного миллионера-спортсмена с двумя высшими образованиями"), но возраст никогда не скрывал. Прямо не писал, но из постов понять можно. Если не прочитали, то значит одного поля ягода с вышеупомянутым кадром.Воздух в Желтых Водах, видать, такой.