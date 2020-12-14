Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав: В силу возраста, а Дамьену наверняка лет 30, он молодое и борзое дарование, он 25 лет назад наверняка очень много сделок по недвиге провёл, в Киеве, с приличными квартирами, и по цене 10куе Прямо на горшке в детском саду
Похоже, что место рождения играет большую роль в формировании коры головного мозга(предполагается, что именно она отвечает за память). По опыту форума можно сделать вывод, что каждый первый, рожденный в Желтых Водах, страдает отсутствием памяти. Один субъект родом оттуда(Вы его все знаете и он наверняка первый начнет кнопать на Жалобу) на форуме пишет, что 1) Он пять лет на форуме(это даже несмотря на то, что его регистрация говорит совсем другое), но через пару дней забывает и спрашивает "что такое ПОХ" 2) Сначала пишет, что никаких налогов не платит(точнее - платит минимально возможное, копейки), но через несколько месяцев забывает и заявляет, что он не только великий спортсмен, но и не менее великий плательщик налогов. А остальные должны заткнуться поэтому. 3) Сначала в течение года пишет посты с правописанием на уровне начальной школы. Причем, если орфография еще как то подтягивается применением чекера на сайте (подчеркивает ошибки красненьким), то синтаксис и пунктуация - третий класс, вторая четверть, тут чекеры не работают. То есть все показывает, что даже среднего образования(настоящего) нет. Косвенно об этом говорят об этом еще лексикон и логика мышления. Но гражданин, ничуть не смущаясь, заявляет, что у него не только 2 высших образования, но и ученая степень. 4) Сначала публикует на весь мир свои ФИО, номер телефона, по которому за минуту гуглятся ИНН и все остальное, а потом недоумевает откуда все знают, что он бывший водитель маршрутки (а ныне шабашник на стройке). Несмотря на то, что есть даже свой сайт по строительству с 9-ю отзывами ( 7 из них написаны явно им самим же, причем в одном упоминается что он мастер спорта(!!!а-а-а-а!!!, это в отзыве от "благодарных клиентов" на СТРОИТЕЛЬНОМ САЙТЕ)) Вот так и Вы. Я о себе информации выкладываю крайне мало(в отличие от "сверхуспешного миллионера-спортсмена с двумя высшими образованиями"), но возраст никогда не скрывал. Прямо не писал, но из постов понять можно. Если не прочитали, то значит одного поля ягода с вышеупомянутым кадром. Воздух в Желтых Водах, видать, такой.
Цей суб'єкт, "фізик-теоретик", схоже, є жінкою. Тому він щиро вважає, що має право тікати за кордон від війни і звідти намагатись продавати новобудний цеглобетон за довоєнними цінами.
барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке. Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?
Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).
50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі. І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".