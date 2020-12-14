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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10427104281042910430>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:30

  Damien написав:
  барабашов написав:
В силу возраста, а Дамьену наверняка лет 30, он молодое и борзое дарование, он 25 лет назад наверняка очень много сделок по недвиге провёл, в Киеве, с приличными квартирами, и по цене 10куе
Прямо на горшке в детском саду

Похоже, что место рождения играет большую роль в формировании коры головного мозга(предполагается, что именно она отвечает за память). По опыту форума можно сделать вывод, что каждый первый, рожденный в Желтых Водах, страдает отсутствием памяти.
Один субъект родом оттуда(Вы его все знаете и он наверняка первый начнет кнопать на Жалобу) на форуме пишет, что
1) Он пять лет на форуме(это даже несмотря на то, что его регистрация говорит совсем другое), но через пару дней забывает и спрашивает "что такое ПОХ"
2) Сначала пишет, что никаких налогов не платит(точнее - платит минимально возможное, копейки), но через несколько месяцев забывает и заявляет, что он не только великий спортсмен, но и не менее великий плательщик налогов. А остальные должны заткнуться поэтому.
3) Сначала в течение года пишет посты с правописанием на уровне начальной школы. Причем, если орфография еще как то подтягивается применением чекера на сайте (подчеркивает ошибки красненьким), то синтаксис и пунктуация - третий класс, вторая четверть, тут чекеры не работают. То есть все показывает, что даже среднего образования(настоящего) нет. Косвенно об этом говорят об этом еще лексикон и логика мышления. Но гражданин, ничуть не смущаясь, заявляет, что у него не только 2 высших образования, но и ученая степень.
4) Сначала публикует на весь мир свои ФИО, номер телефона, по которому за минуту гуглятся ИНН и все остальное, а потом недоумевает откуда все знают, что он бывший водитель маршрутки (а ныне шабашник на стройке). Несмотря на то, что есть даже свой сайт по строительству с 9-ю отзывами ( 7 из них написаны явно им самим же, причем в одном упоминается что он мастер спорта(!!!а-а-а-а!!!, это в отзыве от "благодарных клиентов" на СТРОИТЕЛЬНОМ САЙТЕ))
Вот так и Вы. Я о себе информации выкладываю крайне мало(в отличие от "сверхуспешного миллионера-спортсмена с двумя высшими образованиями"), но возраст никогда не скрывал. Прямо не писал, но из постов понять можно. Если не прочитали, то значит одного поля ягода с вышеупомянутым кадром.
Воздух в Желтых Водах, видать, такой.

Цей суб'єкт, "фізик-теоретик", схоже, є жінкою.
Тому він щиро вважає, що має право тікати за кордон від війни і звідти намагатись продавати новобудний цеглобетон за довоєнними цінами.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 08:15

  Мизантрóп написав:
  барабашов написав:А где ж штангист выкладывал свой телефон и прочее что вы как мудрый айтишник пропустили через пару программ Эппл и всё об нём узнали?
непонятно зачем тут доказывал скринами и ссыль на олх давал.Прелесть снята,осталось фирмовое https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stro ... er_profile
про ремонт в севене тут https://www.facebook.com/kavun.kiev/vid ... 2971498447 голос идентичен https://www.facebook.com/reel/821626919 ... ingle_unit
Работают и здорово :D

О, мой сайт нашли)
Я смотрю тут разворачивается очередная серия детектива про маньяков.
Я особо не читал и ничего не понял, что эти маньяки тут строчили. Что-то интересное пропустил?
Востаннє редагувалось beee в Пон 21 лис, 2022 08:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 08:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прелесть не снята. Наверное срок публикации закончился. Нужно будет продлить.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 08:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Спасибо Мизантрóп.
Вы очень помогли. Срок действия закончился, а вы тут все внимательно за мной следите, асистенты, помощники.
Прошу вас, Прошу вас .
Вот же оно

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... P8jct.html

Ахах
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 08:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Demien. Я сейчас без шуток пишу: ты болен.
Я не уверен, поможет ли тебе психотерапевт, скорее всего тебе нужен психиатр и медикаментозное лечение и лучше - в поликлиннике города Киева.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:13

  Damien написав:Насколько я помню, то крушение стяжки было связано с кладкой перегородок, а не паркетом. С паркетом это, значит, уже повторное крушение

Стяжка вырезается под новые кирпичные перегородки. Но это технодогический процесс - не переделка.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:21

  little_wanderer написав:
  барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке.
Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?


Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).

50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.
І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:28

  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

650 в недобудованому будинку з примарними перспективами бути коли-небудь добудованим... і все це в якійсь дупі ПОХу. я не знаю: це дорого чи ні? Чи взагалі є сенс таке розглядати?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:38

...
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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