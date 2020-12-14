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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10427104281042910430

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:45

  airmax78 написав:
  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

650 в недобудованому будинку з примарними перспективами бути коли-небудь добудованим... і все це в якійсь дупі ПОХу. я не знаю: це дорого чи ні? Чи взагалі є сенс таке розглядати?

Это полный неликвид. Это даже смешно писать - настолько это очевидно.

Для совсем далёких от недвижимости Киева, которые с дивана в телефоне видели столицу - это кажется маркером цены.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:47

  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Це дешевше грибів!
Процес здешевлення - в розпалі)))
Дешевій на марші!
П.С. Схоже, що деякі новобуди обвалились чи обваляться ціною вдвічі. Все,як я прогнозував.
З держави виїхало 5 млн населення,і 5 млн. - безробітні.
Тому ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2.

В 1991 на цій територій проживало 52 млн населення, всім вистачало житла.
З 1991 по 2021 ще було надубовано новобудів)))
Для 26 млн населення, які залишились завдяки тупості і пожадливісті укро-бидло-їліти, яка нездатна організувати навіть елементарні процеси - житла більш ніж досить.
Frant
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