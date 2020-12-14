Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Це дешевше грибів! Процес здешевлення - в розпалі))) Дешевій на марші! П.С. Схоже, що деякі новобуди обвалились чи обваляться ціною вдвічі. Все,як я прогнозував. З держави виїхало 5 млн населення,і 5 млн. - безробітні. Тому ці новобуди - просто не потрібні нікому. Навіть за 500 дол/м2.
В 1991 на цій територій проживало 52 млн населення, всім вистачало житла. З 1991 по 2021 ще було надубовано новобудів))) Для 26 млн населення, які залишились завдяки тупості і пожадливісті укро-бидло-їліти, яка нездатна організувати навіть елементарні процеси - житла більш ніж досить.