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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 09:45
airmax78 написав:
650 в недобудованому будинку з примарними перспективами бути коли-небудь добудованим... і все це в якійсь дупі ПОХу. я не знаю: це дорого чи ні? Чи взагалі є сенс таке розглядати?
Это полный неликвид. Это даже смешно писать - настолько это очевидно.
Для совсем далёких от недвижимости Киева, которые с дивана в телефоне видели столицу - это кажется маркером цены.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:47
Це дешевше грибів!
Процес здешевлення - в розпалі)))
Дешевій на марші!
П.С. Схоже, що деякі новобуди обвалились чи обваляться ціною вдвічі. Все,як я прогнозував.
З держави виїхало 5 млн населення,і 5 млн. - безробітні.
Тому ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2.
В 1991 на цій територій проживало 52 млн населення, всім вистачало житла.
З 1991 по 2021 ще було надубовано новобудів)))
Для 26 млн населення, які залишились завдяки тупості і пожадливісті укро-бидло-їліти, яка нездатна організувати навіть елементарні процеси - житла більш ніж досить.
П.С. Прикольно читати опуси рилів-новобудівців, які втекли від призову за кордон і ці говнюки намагаються впарити новобуди за довоєнними цінами))) хвізики-теоретиги і одеські "естети"((((
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:55
Frant написав:
ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2
смешно читать как нищеброды за 20 копеек мечтают купить квартиру. У меня среди знакомых есть такие, они с 2008 года говорят что квартиры подешевеют , но сами чего то живут в арендованных а своих арендодателей называют "рвачи". Ещё можно помечать что воскреснет Брежнев и всем нуждающимся даст бесплатную квартиру
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Додано: Пон 21 лис, 2022 09:59
Frant написав:
ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2
смешно читать как нищеброды за 20 копеек мечтают купить квартиру. У меня среди знакомых есть такие, они с 2008 года говорят что квартиры подешевеют , но сами чего то живут в арендованных а своих арендодателей называют "рвачи". Ещё можно помечать что воскреснет Брежнев и всем нуждающимся даст бесплатную квартиру
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:00
Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:02
lejko_vit написав:
Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?
Menthal disorder. Але це вже давно та прогресує.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 21 лис, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:02
vitaliian написав: Frant написав:
ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2
смешно читать как нищеброды за 20 копеек мечтают купить квартиру. У меня среди знакомых есть такие, они с 2008 года говорят что квартиры подешевеют , но сами чего то живут в арендованных а своих арендодателей называют "рвачи". Ещё можно помечать что воскреснет Брежнев и всем нуждающимся даст бесплатную квартиру
Так, ще можна розказати про киян,які штурмують ірпіньську парки і про шахматний турнір)))
Акумулятор електросамоката на морозі - ємкості вистачає, щоб до Києва доїхати? На купівлю старого Ланоса - все збираєш кошти?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:06
Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:19
Frant Damien, честно, вы - психически больные. На всю голову
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:20
lejko_vit написав:
Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?
Яка класова ненависть, ви про що?
Не люблю брехні і рилів-новобудівців,які заливають про дорожай Кржн на фоні війни, еміграції 5 млн населення і безробіття 5 млн населення.
В Києві електроенергія в режимі 12/24, тобто бізнес працює в кращому випадку на 50%. Які можуть бути накопичення , який нафіг дорожай, про який камлають місцеві хвізики-теоретиги???
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 лис, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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