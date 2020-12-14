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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:45

  airmax78 написав:
  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

650 в недобудованому будинку з примарними перспективами бути коли-небудь добудованим... і все це в якійсь дупі ПОХу. я не знаю: це дорого чи ні? Чи взагалі є сенс таке розглядати?

Это полный неликвид. Это даже смешно писать - настолько это очевидно.

Для совсем далёких от недвижимости Киева, которые с дивана в телефоне видели столицу - это кажется маркером цены.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:47

  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Це дешевше грибів!
Процес здешевлення - в розпалі)))
Дешевій на марші!
П.С. Схоже, що деякі новобуди обвалились чи обваляться ціною вдвічі. Все,як я прогнозував.
З держави виїхало 5 млн населення,і 5 млн. - безробітні.
Тому ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2.

В 1991 на цій територій проживало 52 млн населення, всім вистачало житла.
З 1991 по 2021 ще було надубовано новобудів)))
Для 26 млн населення, які залишились завдяки тупості і пожадливісті укро-бидло-їліти, яка нездатна організувати навіть елементарні процеси - житла більш ніж досить.

П.С. Прикольно читати опуси рилів-новобудівців, які втекли від призову за кордон і ці говнюки намагаються впарити новобуди за довоєнними цінами))) хвізики-теоретиги і одеські "естети"((((
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:55

  Frant написав:ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2
смешно читать как нищеброды за 20 копеек мечтают купить квартиру. У меня среди знакомых есть такие, они с 2008 года говорят что квартиры подешевеют , но сами чего то живут в арендованных а своих арендодателей называют "рвачи". Ещё можно помечать что воскреснет Брежнев и всем нуждающимся даст бесплатную квартиру
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:59

  Frant написав:ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2
смешно читать как нищеброды за 20 копеек мечтают купить квартиру. У меня среди знакомых есть такие, они с 2008 года говорят что квартиры подешевеют , но сами чего то живут в арендованных а своих арендодателей называют "рвачи". Ещё можно помечать что воскреснет Брежнев и всем нуждающимся даст бесплатную квартиру
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:00

Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:02

  lejko_vit написав:Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?

Menthal disorder. Але це вже давно та прогресує.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 лис, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:02

  vitaliian написав:
  Frant написав:ці новобуди - просто не потрібні нікому.
Навіть за 500 дол/м2
смешно читать как нищеброды за 20 копеек мечтают купить квартиру. У меня среди знакомых есть такие, они с 2008 года говорят что квартиры подешевеют , но сами чего то живут в арендованных а своих арендодателей называют "рвачи". Ещё можно помечать что воскреснет Брежнев и всем нуждающимся даст бесплатную квартиру

Так, ще можна розказати про киян,які штурмують ірпіньську парки і про шахматний турнір)))
Акумулятор електросамоката на морозі - ємкості вистачає, щоб до Києва доїхати? На купівлю старого Ланоса - все збираєш кошти?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant Damien, честно, вы - психически больные. На всю голову
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:20

  lejko_vit написав:Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?

Яка класова ненависть, ви про що?
Не люблю брехні і рилів-новобудівців,які заливають про дорожай Кржн на фоні війни, еміграції 5 млн населення і безробіття 5 млн населення.

В Києві електроенергія в режимі 12/24, тобто бізнес працює в кращому випадку на 50%. Які можуть бути накопичення , який нафіг дорожай, про який камлають місцеві хвізики-теоретиги???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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