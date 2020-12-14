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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10428104291043010431

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:21

  beee написав:А чего тебе обидно за стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША

Напомнило
"- У вас насрано в лифте!
- а в омерике негров линчуют"
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:23

  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

и на Седова в Запорожье :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:24

  beee написав:Frant Damien, честно, вы - психически больные. На всю голову

Думка говнюка, який втік від призову у Польщу і звідти намагається щось пашталакати про дорожай нерухомості у Києві в час війни - мені абсолютно пофіг.
Як і опуси бухгалтерші-електросамокатчиці і одеського бігунця, любителя модних МОПів
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:34

  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:47

  Frant написав:
  beee написав:Frant Damien, честно, вы - психически больные. На всю голову

Думка говнюка, який втік від призову у Польщу і звідти намагається щось пашталакати про дорожай нерухомості у Києві в час війни - мені абсолютно пофіг.
Як і опуси бухгалтерші-електросамокатчиці і одеського бігунця, любителя модних МОПів

Чего это я втік. Меня три раза выпустили законно.
И я возвращаюсь снова в Киев.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:06

  BIGor написав:
  beee написав:А чего тебе обидно за стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША

Напомнило
"- У вас насрано в лифте!
- а в омерике негров линчуют"


Прикинь. Это работает и в обратную сторону.
Или чтобы тебе понятное было: в твоём лифте насрано- в чужой стране. А ты в моей стране что-то высматриваешь. Завистник еров
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:08

  Vlad442 написав:
  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).


Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:15

beee вот это тебя штырит, это надо же так на свою страну - Польшу гнать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:20

  BIGor написав:beee вот это тебя штырит, это надо же так на свою страну - Польшу гнать.

Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.

Трибека выступал по Крушам.
В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.
20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.
Vlad442
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