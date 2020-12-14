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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 10:21
beee написав:
А чего тебе обидно за стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
Напомнило
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:23
airmax78 написав:
Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
и на Седова в Запорожье
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:24
beee написав:
Frant Damien, честно, вы - психически больные. На всю голову
Думка говнюка, який втік від призову у Польщу і звідти намагається щось пашталакати про дорожай нерухомості у Києві в час війни - мені абсолютно пофіг.
Як і опуси бухгалтерші-електросамокатчиці і одеського бігунця, любителя модних МОПів
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 лис, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:34
Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).
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Додано: Пон 21 лис, 2022 10:47
Frant написав: beee написав:
Frant Damien, честно, вы - психически больные. На всю голову
Думка говнюка, який втік від призову у Польщу і звідти намагається щось пашталакати про дорожай нерухомості у Києві в час війни - мені абсолютно пофіг.
Як і опуси бухгалтерші-електросамокатчиці і одеського бігунця, любителя модних МОПів
Чего это я втік. Меня три раза выпустили законно.
И я возвращаюсь снова в Киев.
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beee
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:06
BIGor написав: beee написав:
А чего тебе обидно за стадион, который даже начали реконструировать?
Тебе теперь должно быть обидно, например, за Лодзь. Это просто единственный город, кроме Варшавы, куда я съездил.
Почему он такой страшный? Везде мусор. Развалины. Там порядок наведут когда нибудь? Просто обидно, вроде крупный город и ПОЛЬША
Напомнило
"- У вас насрано в лифте!
- а в омерике негров линчуют"
Прикинь. Это работает и в обратную сторону.
Или чтобы тебе понятное было: в твоём лифте насрано- в чужой стране. А ты в моей стране что-то высматриваешь. Завистник еров
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:08
Vlad442 написав:
Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).
Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:15
beee вот это тебя штырит, это надо же так на свою страну - Польшу гнать.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:20
BIGor написав:beee
вот это тебя штырит, это надо же так на свою страну - Польшу гнать.
Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:23
striped написав:
Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
Трибека выступал по Крушам.
В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.
20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.
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Vlad442
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