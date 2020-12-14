Додано: Пон 21 лис, 2022 12:02

Vlad442 написав: striped написав: Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича. Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.

Трибека выступал по Крушам.

В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.

20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается. Трибека выступал по Крушам.В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.

Тогда я все перепутал. Я думал 20тыс грн/м и считал по курсу.В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.