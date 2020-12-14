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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10428104291043010431>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:20

  lejko_vit написав:Frant, Ви наче в кінці того року пару хат взяли, а класова ненависть к іншим власникам "лишніх" хат постійно з вас пре, як це?

Яка класова ненависть, ви про що?
Не люблю брехні і рилів-новобудівців,які заливають про дорожай Кржн на фоні війни, еміграції 5 млн населення і безробіття 5 млн населення.

В Києві електроенергія в режимі 12/24, тобто бізнес працює в кращому випадку на 50%. Які можуть бути накопичення , який нафіг дорожай, про який камлають місцеві хвізики-теоретиги???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:23

  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

и на Седова в Запорожье :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:34

  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:08

  Vlad442 написав:
  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).


Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.

Трибека выступал по Крушам.
В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.
20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?

Все идет к тому, что после войны связи с Польшей будут настолько тесными, что Украина-Польша(-Англия) будут составлять конкуренцию старым тяжеловесам Германии-Франции. Может Украина-Польша станут в некотором роде союзным государством. Так что Польша может станет "нашей" страной.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:00

  Vlad442 написав:
  beee написав:Наличие недвижимости в польше делает эту страну моей? Это тебя в школе научили?

Все идет к тому, что после войны связи с Польшей будут настолько тесными, что Украина-Польша(-Англия) будут составлять конкуренцию старым тяжеловесам Германии-Франции. Может Украина-Польша станут в некотором роде союзным государством. Так что Польша может станет "нашей" страной.

Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.

⚡ На сайті YASNO повідомили, що за вказівками «Укренерго» вводять у Києві аварійні відключення світла. Це потрібно, щоб збалансувати систему. Графіки планових відключень поки не діють.

@babel
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 лис, 2022 12:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:00

  airmax78 написав:
  little_wanderer написав:
  барабашов написав:И расскажите за "риэлторские", налоги на покупку нерезидентом и прочие плюхи, которые на него упали при покупке.
Коммуналку за домик и налог на земельку и на недвигу он тоже дешевле чем у нас откашливает?


Я ж розповiв, що десь 50 куе все разом стало (1 внесок та нотарiально-рiелторськi).

50к тільки за оформлення хатинки в селі... Тобто завтра тебе звільнили з твого супермаркету або галери, нову роботу знайти не можешь, треба переїжджати, але про тих 50к вже можна забути - готуй наступні, для нової хатинки, в новому селі.
І ці люди розповідають нам про "лохів, що купують квартири в Києві дорожче 100куе".

Что????
А разве в стране Эльфии,на берегу речки Молочненькой, на шоколадном её берегу в чудной части домика по 3.5куе/метр, не будет тумбочки, куда добрые гномы будут по ночам класть лавэ, а счастливый новый гражданин ЕС их утром там в неведении доставать? Надо вкалывать и пахать, и так лет сто, чтоб домик наконец стал твоим?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:02

  Vlad442 написав:
  striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.

Трибека выступал по Крушам.
В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.
20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.


Тогда я все перепутал. Я думал 20тыс грн/м и считал по курсу.

В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:05

  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
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