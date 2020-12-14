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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10428104291043010431

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:30

  baraka написав:
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам

Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:40

  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:47

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам

Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
в Одессе по 10 семей селились в одну квартиру, пресловутые одесские комуналки как раз результат победы в 2мв. Вы должны помнить то время.
vitaliian
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  #<1 ... 10428104291043010431
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