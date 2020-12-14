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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 12:30
baraka написав: striped написав:
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня
, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:40
airmax78 написав:
Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:47
airmax78 написав: baraka написав: striped написав:
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня
, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
Посмотрите на статистику сделок с недвигой в Лондоне в 1940-1945 гг. И с каким гэпом открылся рынок по окончании войны.
в Одессе по 10 семей селились в одну квартиру, пресловутые одесские комуналки как раз результат победы в 2мв. Вы должны помнить то время.
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