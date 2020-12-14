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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10428104291043010431

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:15

  Investor_K написав:
  Frant написав:Інвестор_К, ти ж ніби розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?


Шалю.

  Frant написав:Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.

-50% у баксах.

А по сегментам?
Нижній (гостінки, кавалірки на Лісовій і в лісі, ДВРЗ, Святошино, проспект Науки), середній (повноцінні квартири біля метро),
преміум з модними МОПами і силіконовими дівицями в центрі?)))

Я вважаю, що найбльше обвалиться преміум-сегмент.
Найдешевше житло в столиці, до речі, майже не зміниться в ціні. Ну, може впасти в 1,5 рази в доларах від цін 2021.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.

Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители.
Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.

Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера".
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:24

  Investor_K написав:Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?

Реперна точка, про яку я писав - звільнення Херсону.
Це відбулось, і швидше, ніж я думав.
Перемога буде, схоже за нами. Проте - дорогою ціною.
Frant
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