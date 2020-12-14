|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:15
Investor_K написав: Frant написав:
Інвестор_К, ти ж ніби розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?
Шалю.
Frant написав:
Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.
-50% у баксах.
А по сегментам?
Нижній (гостінки, кавалірки на Лісовій і в лісі, ДВРЗ, Святошино, проспект Науки), середній (повноцінні квартири біля метро),
преміум з модними МОПами і силіконовими дівицями в центрі?)))
Я вважаю, що найбльше обвалиться преміум-сегмент.
Найдешевше житло в столиці, до речі, майже не зміниться в ціні. Ну, може впасти в 1,5 рази в доларах від цін 2021.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 21 лис, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23058
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1473 раз.
- Подякували: 2431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21
Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8075
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:21
vitaliian написав:
Не может. Это детскии фантазии что нас усыновят и будут кормить, а чиновники продолжат пилить бюджет и делать коррупцию. Вы бы взяли на содержание здорового лба, который не хочет работать? А другие должны.
Я вижу это скорей как польская фирма не будет нанимать украинцев в Польше, а придет и откроется в Чернигове чтобы нанять тех же украинцев. А если придет "пожарный" и начнет вымогать взятку, подключатся антикоррупционные органы ЕС или их украинские представители.
Кто из частников будет инвестировать в Украину после войны? Уверен, что в первую очередь поляки.
striped написав:
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
Не удивительно. С рынка полностью ушли "инвесторы". Что с первички, что со вторички под аренду, а продавцы всегда есть. Всегда кому-то нужны деньги "на вчера".
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9211
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2131 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:24
Investor_K написав:
Насправді, ми не знаємо фіналу війни. Що тут гадати?
Реперна точка, про яку я писав - звільнення Херсону.
Це відбулось, і швидше, ніж я думав.
Перемога буде, схоже за нами. Проте - дорогою ціною.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23058
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1473 раз.
- Подякували: 2431 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23330
|14221009
|
|
|1112
|4942071
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4823
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|