Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).
Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
Трибека выступал по Крушам. В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка. 20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.
striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
Трибека выступал по Крушам. В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка. 20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.
Тогда я все перепутал. Я думал 20тыс грн/м и считал по курсу.
В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
количество сделок упало в 8 раз пару недель назад была официальная стата по нотариусам
airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
Frant написав:Інвестор_К, ти ж ніби розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?
Шалю.
Frant написав:Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.
-50% у баксах.
А розподіл по сегментам? Нижній (гостінки, кавалірки на Лісовій і в лісі, ДВРЗ, Святошино, проспект Науки),
середній (повноцінні квартири біля метро),
преміум з модними МОПами і силіконовими дівицями в центрі?)))
Я вважаю, що найбльше обвалиться преміум-сегмент. Найдешевше житло в столиці, до речі, майже не зміниться в ціні. Ну, може впасти в 1,5 рази в доларах від цін 2021. Попит на нього великий, і грошей потрібно мінімум.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.