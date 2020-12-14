RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10426104271042810429

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:08

  Vlad442 написав:
  striped написав:Патриотика по 650/м2 это уже дешевей? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... QhDfc.html

Нет, не дешево. Во-первых фраза про не сотрудничаю обычно обозначает замануху, чтобы коллег не отвлекать на пустые звонки. Во-вторых квартиры в Аркадовских недостроях до войны покупались-продавались за плюс минус 20 тыс напрямую без агентств (был одно время подписан на эту тему).


Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.
striped
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3223 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.

Трибека выступал по Крушам.
В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.
20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9212
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:02

  Vlad442 написав:
  striped написав:Спасибо. Я прислал ссылку потому что Патриотика благодаря трибеке стала маркером. Просто не разбираюсь какие из домов там живые и ликвидные. И 20 тыс до войны это порядка 730-750 долл/м, т.е. все же видим снижение даже на сегмент самого доступного кирпича.

Трибека выступал по Крушам.
В этом доме даже не все окна вставлены судя по фото в объявлении. В тексте написано переуступка.
20 тыс долларов это 20 тыс долларов. Никак 730-750 не получается.


Тогда я все перепутал. Я думал 20тыс грн/м и считал по курсу.

В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.
striped
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3223 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:05

  striped написав:В новостях увидел еще один опус от риэлторов. На этот раз - за дешевей. Пишут, что количество сделок - 10-15% от довоенного уровня, цены уже на 15% просели и продолжат снижение, потому что 65% и раньше было на квартиры для себя до 50К, а сейчас и подавно.


количество сделок упало в 8 раз
пару недель назад была официальная стата по нотариусам
baraka
 
Повідомлень: 5254
З нами з: 09.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:40

  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32281
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7621 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Інвестор_К, ти ж неначе розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?


Шалю.

  Frant написав:Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.

-50% у баксах.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8077
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:15

  Investor_K написав:
  Frant написав:Інвестор_К, ти ж ніби розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?


Шалю.

  Frant написав:Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.

-50% у баксах.

А розподіл по сегментам?
Нижній (гостінки, кавалірки на Лісовій і в лісі, ДВРЗ, Святошино, проспект Науки),

середній (повноцінні квартири біля метро),

преміум з модними МОПами і силіконовими дівицями в центрі?)))

Я вважаю, що найбльше обвалиться преміум-сегмент.
Найдешевше житло в столиці, до речі, майже не зміниться в ціні. Ну, може впасти в 1,5 рази в доларах від цін 2021. Попит на нього великий, і грошей потрібно мінімум.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лис, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23059
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1474 раз.
Подякували: 2432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:09

  Investor_K написав:
  Frant написав:Інвестор_К, ти ж неначе розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?


Шалю.

  Frant написав:Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.

-50% у баксах.

Від яких цін -50% ?
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:15

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом

Дохтур Кім нас залишив.
airmax78
 
Повідомлень: 41301
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:20

  lejko_vit написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Інвестор_К, ти ж неначе розумна людина, неначе маєш вищу математичну освіту. Навіщо пишеш куйню?


Шалю.

  Frant написав:Краще дай свій ціновий прогноз, які тенденції бачиш на КРЖН протягом найближчих 2-3 років.

-50% у баксах.

Від яких цін -50% ?

від рівня 2021.
Або ж -75% від рівня 2008
__________________
Тут реклама лізе в браузер)))
Є бажаючі купити собі дачу?
Де Флаймен????

Далекувато від Києва, зате дешево.
Хочуть 15 000, віддадуть за 12 000, навіть за 10 000.
За ціною ремонта.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... gJMBvD_BwE
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23059
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1474 раз.
Подякували: 2432 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10426104271042810429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2332, 2333, 2334
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23330 14223172
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лис, 2022 08:16
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942078
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.