Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .
Не один. Як правило люди роблять за ваші гроші 3 або 4 ремонти, то виходить що один жирнючий пройоп це загальний прайс ремонта. На виході можна підкреслити: 1 Це ціна, як в Лондоні. 2. Це локація, де може прилетіти в першу чергу. 3. Метраж, не відповідає кінському прайсу.
Покупці на нерухомість будуть, в першу чергу всі хто обороняє нашу державу, але наврядчи вони будуть дивитись щось дороще 50-70 тис. у.о.