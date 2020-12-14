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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10427104281042910430

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:55

  Frant написав:
  lejko_vit написав:
Від яких цін -50% ?

від рівня 2021.
Або ж -75% від рівня 2008
__________________
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Є бажаючі купити собі дачу?
Де Флаймен????

Далекувато від Києва, зате дешево.
Хочуть 15 000, віддадуть за 12 000, навіть за 10 000.
За ціною ремонта.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... gJMBvD_BwE

"оголошення не знайдено",
розлітається київська нерухомість як гарячі пиріжки в базарний день
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:23

  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Не один.
Як правило люди роблять за ваші гроші 3 або 4 ремонти, то виходить що один жирнючий пройоп це загальний прайс ремонта.
На виході можна підкреслити:
1 Це ціна, як в Лондоні.
2. Це локація, де може прилетіти в першу чергу.
3. Метраж, не відповідає кінському прайсу.

Покупці на нерухомість будуть, в першу чергу всі хто обороняє нашу державу, але наврядчи вони будуть дивитись щось дороще 50-70 тис. у.о.
somilitark
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  #<1 ... 10427104281042910430
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