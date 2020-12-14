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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10427104281042910430

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:55

  Frant написав:
  lejko_vit написав:
Від яких цін -50% ?

від рівня 2021.
Або ж -75% від рівня 2008
__________________
Тут реклама лізе в браузер)))
Є бажаючі купити собі дачу?
Де Флаймен????

Далекувато від Києва, зате дешево.
Хочуть 15 000, віддадуть за 12 000, навіть за 10 000.
За ціною ремонта.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... gJMBvD_BwE

"оголошення не знайдено",
розлітається київська нерухомість як гарячі пиріжки в базарний день
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:04

somilitark
Сумніваюся що пересічний офіцер пройшовший цей ад війни буде вимагати щось схоже на прелесць €йра чи тим паче Кінга/Лібо(молимося на те щоб вони були з нами) за цінник «скрытых плинтусов в целом доме Донецка, Луганска или Марика»
Ваш будиночок ви у скільки оцінюєте, теж дешевше за метр, ніж поруч був котлован мурашника у 15-16 роках?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ринок нерухомості в Києві "завмер"

Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля

купують переважно житло у власників на вторинному ринку.

«Вибір квартир зараз величезний. На кожного клієнта припадає близько 50 пропозицій квартир, які відповідають його побажанням та критеріям. На практиці житло купують дешевше, ніж пропонується в оголошеннях. Щоб угода відбулася, клієнтам пропонують знижки», — зазначив експерт.

http://businessua.com/neruhomist/80695r ... avmer.html

А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями.
50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:40

  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Этот пройоп в том что ремонт начали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:08

  барабашов написав:Ваш будиночок ви у скільки оцінюєте, теж дешевше за метр, ніж поруч був котлован мурашника у 15-16 роках?

Я в не скільки не оцінюю, бо нічого не продаю і не збираюсь.
Зараз просто хочу, щоб мої квартири в столиці просто фізично були і вціліли.
А якщо буде зовсім дешево, то куплю дочці щось, бо виглядає не справедливо, сину купив, а дочка поки ходить в школу))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:10

  UA написав:
  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Этот пройоп в том что ремонт начали?

Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:16

  reus написав:А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями.
50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.

По-дружньому хотів поступитись квіткою за собівартістю, зекономити Вам нервові клітини (193712) та 2 роки життя. Але Ви не зрозуміли цього, не оцінили і не скористались унікальною можливістю. Тепер все. Піїзд пішов.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:22

  airmax78 написав:
  reus написав:А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями.
50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.

По-дружньому хотів поступитись квіткою за собівартістю, зекономити Вам нервові клітини (193712) та 2 роки життя. Але Ви не зрозуміли цього, не оцінили і не скористались унікальною можливістю. Тепер все. Піїзд пішов.

Аірмакс, ви б в гори поїхали, розвіялися... так і заскніти можна за компом нудьгуючи на чужбині.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:36

  airmax78 написав:
  reus написав:А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями.
50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.

По-дружньому хотів поступитись квіткою за собівартістю, зекономити Вам нервові клітини (193712) та 2 роки життя. Але Ви не зрозуміли цього, не оцінили і не скористались унікальною можливістю. Тепер все. Піїзд пішов.

Якщо би була номінація "мрійник року", то Ви би точно зайняли перше місце!
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:36

  flyman написав:Аірмакс, ви б в гори поїхали, розвіялися... так і заскніти можна за компом нудьгуючи на чужбині.

Не міжу - безкоштовний проїзд відмінили.
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