Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark Сумніваюся що пересічний офіцер пройшовший цей ад війни буде вимагати щось схоже на прелесць €йра чи тим паче Кінга/Лібо(молимося на те щоб вони були з нами) за цінник «скрытых плинтусов в целом доме Донецка, Луганска или Марика» Ваш будиночок ви у скільки оцінюєте, теж дешевше за метр, ніж поруч був котлован мурашника у 15-16 роках?
Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля
купують переважно житло у власників на вторинному ринку.
«Вибір квартир зараз величезний. На кожного клієнта припадає близько 50 пропозицій квартир, які відповідають його побажанням та критеріям. На практиці житло купують дешевше, ніж пропонується в оголошеннях. Щоб угода відбулася, клієнтам пропонують знижки», — зазначив експерт.
барабашов написав:Ваш будиночок ви у скільки оцінюєте, теж дешевше за метр, ніж поруч був котлован мурашника у 15-16 роках?
Я в не скільки не оцінюю, бо нічого не продаю і не збираюсь. Зараз просто хочу, щоб мої квартири в столиці просто фізично були і вціліли. А якщо буде зовсім дешево, то куплю дочці щось, бо виглядає не справедливо, сину купив, а дочка поки ходить в школу))
reus написав:А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями. 50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.
По-дружньому хотів поступитись квіткою за собівартістю, зекономити Вам нервові клітини (193712) та 2 роки життя. Але Ви не зрозуміли цього, не оцінили і не скористались унікальною можливістю. Тепер все. Піїзд пішов.
reus написав:А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями. 50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.
По-дружньому хотів поступитись квіткою за собівартістю, зекономити Вам нервові клітини (193712) та 2 роки життя. Але Ви не зрозуміли цього, не оцінили і не скористались унікальною можливістю. Тепер все. Піїзд пішов.
Аірмакс, ви б в гори поїхали, розвіялися... так і заскніти можна за компом нудьгуючи на чужбині.
reus написав:А Макс ніяк не може збагнути, що відбувається. Продовжує тішити себе мріями. 50-ть привабливих квіточок на одного клієнта, а Макс хотів втюхнуть свою за космічну ціну.
По-дружньому хотів поступитись квіткою за собівартістю, зекономити Вам нервові клітини (193712) та 2 роки життя. Але Ви не зрозуміли цього, не оцінили і не скористались унікальною можливістю. Тепер все. Піїзд пішов.
Якщо би була номінація "мрійник року", то Ви би точно зайняли перше місце!