Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 23:51
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .
Этот пройоп в том что ремонт начали?
Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.
можно еще в МОП памятную табличку
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Додано: Вів 22 лис, 2022 00:18
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .
Этот пройоп в том что ремонт начали?
Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.
Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад
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