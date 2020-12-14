Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 23:51
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .
Этот пройоп в том что ремонт начали?
Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.
можно еще в МОП памятную табличку
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Додано: Вів 22 лис, 2022 00:18
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .
Этот пройоп в том что ремонт начали?
Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.
Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад
UA
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Додано: Вів 22 лис, 2022 01:32
UA написав: airmax78 написав:
Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.
Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад
Тактика називається довести справу до кінця незважаючи ні на що.
airmax78
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Додано: Вів 22 лис, 2022 02:03
Faceless написав: airmax78 написав:
Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом
Похоже кто-то не зря на родину Фрейда поехал.
Там хорошая психиатрия для тронувшихся от чрезмерных эстетических нагрузок.
rjkz
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Додано: Вів 22 лис, 2022 02:20
На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой. Но вот когда начинается истерика...
antey1969
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09
antey1969 написав:
На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...
А це ще справжній дешевій не починався.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Бомбер показує що зараз ціни літа 2021 року. За рік ціна в дол США знизилася на 10,74%
BIGor
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Додано: Вів 22 лис, 2022 10:14
BIGor написав: antey1969 написав:
На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...
А це ще справжній дешевій не починався.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Бомбер показує що зараз ціни літа 2021 року. За рік ціна в дол США знизилася на 10,74%
так як мало хто ще усвідомив глибину Ж.
ВВП пополам.
flyman
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