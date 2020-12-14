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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10428104291043010431

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:51

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Этот пройоп в том что ремонт начали?

Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.

можно еще в МОП памятную табличку Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:18

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Этот пройоп в том что ремонт начали?

Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.

Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:32

  UA написав:
  airmax78 написав:Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.

Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад :mrgreen:

Тактика називається довести справу до кінця незважаючи ні на що.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 02:03

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом


Похоже кто-то не зря на родину Фрейда поехал.
Там хорошая психиатрия для тронувшихся от чрезмерных эстетических нагрузок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 02:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09

  antey1969 написав:На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...

А це ще справжній дешевій не починався.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Бомбер показує що зараз ціни літа 2021 року. За рік ціна в дол США знизилася на 10,74%
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:14

  BIGor написав:
  antey1969 написав:На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...

А це ще справжній дешевій не починався.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Бомбер показує що зараз ціни літа 2021 року. За рік ціна в дол США знизилася на 10,74%

так як мало хто ще усвідомив глибину Ж.
ВВП пополам.
flyman
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