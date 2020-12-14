Додано: Вів 22 лис, 2022 10:53

reus написав: Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга

у аренды есть себестоимость. За 5 копеек выгодно сдавать только квартиры после бабушек и студентов. Там уже все испорчено и портить кроме как жизни соседям нечего.Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы, технику и мебель. Соответственно (после ознакомления) дешёвой аренды не будет. (ну кроме квартир от бабушек с техникой и мебелью 2000х года). То есть крайние сегменты рынка станут ещё дальше друг от друга.А дорого я хз выгодно арендовать или мб лучше купить своё пока цены +/- на дне?Услуги мастеров тоже сильно подорожали. Недавно развоздушивал котёл (старого образца без насоса), по привычке позвонил специалисту, сказали цену 1к грн. Два ведра, водопроводный шланг и за 10 минут развоздушил систему сам.