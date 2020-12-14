Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.
Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом
Похоже кто-то не зря на родину Фрейда поехал. Там хорошая психиатрия для тронувшихся от чрезмерных эстетических нагрузок.
У Києві стрімко падають ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
У Києві швидко знижуються ціни на оренду квартир. Цьому сприяли масовані ракетні атаки російських окупантів. До вересня спостерігалося стабільне підвищення цін на житло у столиці, а з середини жовтня ситуація різко змінилася.
Найбільш значні коливання вартості спостерігаються у сегменті 2- та 3-кімнатних квартир. Ціни на них впали на 12%. Зняти 2-кімнатне житло у столиці можна було за 21,6 тис. грн, а зараз – за 14 тис. грн.
Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга.
reus написав:Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга
у аренды есть себестоимость. За 5 копеек выгодно сдавать только квартиры после бабушек и студентов. Там уже все испорчено и портить кроме как жизни соседям нечего.
Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы, технику и мебель. Соответственно (после ознакомления) дешёвой аренды не будет. (ну кроме квартир от бабушек с техникой и мебелью 2000х года). То есть крайние сегменты рынка станут ещё дальше друг от друга.
А дорого я хз выгодно арендовать или мб лучше купить своё пока цены +/- на дне?
Услуги мастеров тоже сильно подорожали. Недавно развоздушивал котёл (старого образца без насоса), по привычке позвонил специалисту, сказали цену 1к грн. Два ведра, водопроводный шланг и за 10 минут развоздушил систему сам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 лис, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы. Соответственно дешёвой аренды не будет. А дорого Я хз выгодно арендовать или нет, мб лучше купить своё пока цены на дне?
Да нет никакой арендной шары, а есть спрос/предложение, которое определяет цену. А Вы считаете, что уже дно?
vitaliian написав:Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы. Соответственно дешёвой аренды не будет. А дорого Я хз выгодно арендовать или нет, мб лучше купить своё пока цены на дне?
Да нет никакой арендной шары, а есть спрос/предложение, которое определяет цену. А Вы считаете, что уже дно?
Тут писали про низкое количество сделок на рынке, если квартиры сейчас никому не нужны, значит ловите дно. Соответственно, когда они станут "всем нужны" цена улетит в космос.
Или есть вариант, что массовый товар никому не нужен при этом цена на него завышена? Это приведет к банкротству продавцов, в итоге их товар будут распродавать "за долги", как когда то приват продавал кредитные авто по 5 копеек пара.
reus написав:Да нет никакой арендной шары, а есть спрос/предложение, которое определяет цену
допустим спроса на Феррари и Ламборгини сейчас нет, где я могу их купить по 5куе или арендовать за 100 уе в месяц?
Спрос имеет значения только до нижней границы рентабельности продавца. То о чем я писал выше. Все что ниже этой гриюаницы уже субсидирование покупателя/арендатора.