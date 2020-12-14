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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10429104301043110432>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:51

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Этот пройоп в том что ремонт начали?

Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.

можно еще в МОП памятную табличку Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:18

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:PS за весь ремонт большой пройоп был 1 .

Этот пройоп в том что ремонт начали?

Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.

Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:32

  UA написав:
  airmax78 написав:Мне очень нравится результат. Жду не дождусь вернуться, повесить шторы и картины.

Тактика має назву - Засунути голову в пісок та висунути зад :mrgreen:

Тактика називається довести справу до кінця незважаючи ні на що.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 02:03

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Доречі, всі активні дописувачи на цій гілці закінчать в психіатрічних лікарнях. Різниця тільки в тому, що хтось в Києві, хтось неподалеку від Мюнхена, хтось в Остіні, хтось в Анталії, а хтось в Нью Йорку.

Хтось лікарем, а хтось таки пацієнтом


Похоже кто-то не зря на родину Фрейда поехал.
Там хорошая психиатрия для тронувшихся от чрезмерных эстетических нагрузок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:09

  antey1969 написав:На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...

А це ще справжній дешевій не починався.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Бомбер показує що зараз ціни літа 2021 року. За рік ціна в дол США знизилася на 10,74%
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:14

  BIGor написав:
  antey1969 написав:На ветке становится все забавнее.
Стеб, еще такое дело. Цинизм тоже можно как то понять с натяжкой.
Но вот когда начинается истерика...

А це ще справжній дешевій не починався.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Бомбер показує що зараз ціни літа 2021 року. За рік ціна в дол США знизилася на 10,74%

так як мало хто ще усвідомив глибину Ж.
ВВП пополам.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві стрімко падають ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
У Києві швидко знижуються ціни на оренду квартир. Цьому сприяли масовані ракетні атаки російських окупантів. До вересня спостерігалося стабільне підвищення цін на житло у столиці, а з середини жовтня ситуація різко змінилася.

Найбільш значні коливання вартості спостерігаються у сегменті 2- та 3-кімнатних квартир. Ціни на них впали на 12%. Зняти 2-кімнатне житло у столиці можна було за 21,6 тис. грн, а зараз – за 14 тис. грн.

https://biz.today.ua/russkij-v-kieve-st ... -noyabrya/

Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:53

  reus написав:Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга
у аренды есть себестоимость. За 5 копеек выгодно сдавать только квартиры после бабушек и студентов. Там уже все испорчено и портить кроме как жизни соседям нечего.

Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы, технику и мебель. Соответственно (после ознакомления) дешёвой аренды не будет. (ну кроме квартир от бабушек с техникой и мебелью 2000х года). То есть крайние сегменты рынка станут ещё дальше друг от друга.

А дорого я хз выгодно арендовать или мб лучше купить своё пока цены +/- на дне?

Услуги мастеров тоже сильно подорожали. Недавно развоздушивал котёл (старого образца без насоса), по привычке позвонил специалисту, сказали цену 1к грн. Два ведра, водопроводный шланг и за 10 минут развоздушил систему сам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 лис, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы. Соответственно дешёвой аренды не будет. А дорого Я хз выгодно арендовать или нет, мб лучше купить своё пока цены на дне?

Да нет никакой арендной шары, а есть спрос/предложение, которое определяет цену.
А Вы считаете, что уже дно?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:02

  reus написав:
  vitaliian написав:Арендная шара продлится недолго, пока хозяин не ознакомится с военными ценами на отделочные материалы. Соответственно дешёвой аренды не будет. А дорого Я хз выгодно арендовать или нет, мб лучше купить своё пока цены на дне?

Да нет никакой арендной шары, а есть спрос/предложение, которое определяет цену.
А Вы считаете, что уже дно?

Тут писали про низкое количество сделок на рынке, если квартиры сейчас никому не нужны, значит ловите дно. Соответственно, когда они станут "всем нужны" цена улетит в космос.

Или есть вариант, что массовый товар никому не нужен при этом цена на него завышена? Это приведет к банкротству продавцов, в итоге их товар будут распродавать "за долги", как когда то приват продавал кредитные авто по 5 копеек пара.
  reus написав:Да нет никакой арендной шары, а есть спрос/предложение, которое определяет цену
допустим спроса на Феррари и Ламборгини сейчас нет, где я могу их купить по 5куе или арендовать за 100 уе в месяц?

Спрос имеет значения только до нижней границы рентабельности продавца. То о чем я писал выше. Все что ниже этой гриюаницы уже субсидирование покупателя/арендатора.
vitaliian
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