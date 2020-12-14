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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10429104301043110432

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И почему я не удивлен, что такой замечательный бизнес-аналитик сейчас занимается развоздушиванием котлов?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:19

  striped написав:И почему я не удивлен, что такой замечательный бизнес-аналитик сейчас занимается развоздушиванием котлов?

Потому что вы фантазер, а фантазера ничем не удивить. я не бизнес аналитик и никогда им не был. Если у вас руки + интеллект не позволяют самостоятельно развоздушить котёл, какие претензии ко мне и к бизнес аналитикам?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Тут писали про низкое количество сделок на рынке, если квартиры сейчас никому не нужны, значит ловите дно.

Или есть вариант, что массовый товар никому не нужен при этом цена на него космос? Это приведет к банкротству продавцов, в итоге их товар будут распродавать за долги, как когда то приват продавал кредитные авто по 5 копеек пара.

Да не будет никакого банкротства продавцов, в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица. Первичка уже, практически лежит, т. к. "верхи" не могут, а "низы" не хотят. У вторички практически не существует уровень дна, ниже которого цены не опустятся, все зависит от ситуации. При самых плохих сценариях могут отдать за бесценок, т. к. что-то лучше, чем ничего, но думаю, что в Киеве мы этого не увидим. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:29

  vitaliian написав:допустим спроса на Феррари и Ламборгини сейчас нет, где я могу их купить по 5куе или арендовать за 100 уе в месяц?

Спрос имеет значения только до нижней границы рентабельности продавца. То о чем я писал выше. Все что ниже этой гриюаницы уже субсидирование покупателя/арендатора.

Вы путаете предприятия с физическими лицами. Во вторую мировую войну продавали золото, антиквариат за кусок хлеба, чтобы просто выжить, никого не интересовала в тот момент нижняя граница рентабельности.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица.

Мало того, іпотека тепер не валютна, і по позичальникам девальвація і інфляція так не б'є, скоріше навпаки - дол екв боргу за рік скоротився по суті вдвічі без усіляких реструктуризацій
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:39

  reus написав:
  vitaliian написав:Тут писали про низкое количество сделок на рынке, если квартиры сейчас никому не нужны, значит ловите дно.

Или есть вариант, что массовый товар никому не нужен при этом цена на него космос? Это приведет к банкротству продавцов, в итоге их товар будут распродавать за долги, как когда то приват продавал кредитные авто по 5 копеек пара.

Да не будет никакого банкротства продавцов, в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица. Первичка уже, практически лежит, т. к. "верхи" не могут, а "низы" не хотят. У вторички практически не существует уровень дна, ниже которого цены не опустятся, все зависит от ситуации. При самых плохих сценариях могут отдать за бесценок, т. к. что-то лучше, чем ничего, но думаю, что в Киеве мы этого не увидим. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
вы узко воспринимаете понятие банкротство. Допустим есть какая то ценная вещь на момент вам не нужная, но продать вы её не можете. С другой стороны есть вещь вам очень нужная, но купить вы её не в состоянии (из за дефицита средств).

Продажа 1й вещи решило бы эту проблему. И это не вопрос цены. Когда нужны деньги (например на лечение), любые вещи сливаются "почём дают".

Как видим квартиры "почём дают" пока ещё не сливают, значит цена +/- соответствует ожиданиям и реалиям рынка. Даже при войне и низком спросе.

ситуация если цена не соответствует ожиданиям покупателя и продавца - тормозит движение "труда и капиталов" поэтому долго длиться не может. Есть расходы которые поджимают продавцов и есть аренда, которая поджимает покупателя. То как "счастлив арендатор" жить в чужом, знаю из историй своего окружения. И Сержик об этом много писал. Не от хорошей аренды он купил квартиру на окраине борщаги.

Я когда смотрел на те тысячи выброшенных приватом авто, тихо офигивал, на какой чермет людям давали кредиты.

Но даже то гавно разобрали и тех цен больше нет. А если бы приват решил придержать или продавать по завышенным ценам, он бы дефолтонулся в 2009-2010 годах.
vitaliian
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