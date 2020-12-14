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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
И почему я не удивлен, что такой замечательный бизнес-аналитик сейчас занимается развоздушиванием котлов?
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:19
Потому что вы фантазер, а фантазера ничем не удивить. я не бизнес аналитик и никогда им не был. Если у вас руки + интеллект не позволяют самостоятельно развоздушить котёл, какие претензии ко мне и к бизнес аналитикам?
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да не будет никакого банкротства продавцов, в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица. Первичка уже, практически лежит, т. к. "верхи" не могут, а "низы" не хотят. У вторички практически не существует уровень дна, ниже которого цены не опустятся, все зависит от ситуации. При самых плохих сценариях могут отдать за бесценок, т. к. что-то лучше, чем ничего, но думаю, что в Киеве мы этого не увидим. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:29
Вы путаете предприятия с физическими лицами. Во вторую мировую войну продавали золото, антиквариат за кусок хлеба, чтобы просто выжить, никого не интересовала в тот момент нижняя граница рентабельности.
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:39
вы узко воспринимаете понятие банкротство. Допустим есть какая то ценная вещь на момент вам не нужная, но продать вы её не можете. С другой стороны есть вещь вам очень нужная, но купить вы её не в состоянии (из за дефицита средств).
Продажа 1й вещи решило бы эту проблему. И это не вопрос цены. Когда нужны деньги (например на лечение), любые вещи сливаются "почём дают".
Как видим квартиры "почём дают" пока ещё не сливают, значит цена +/- соответствует ожиданиям и реалиям рынка. Даже при войне и низком спросе.
ситуация если цена не соответствует ожиданиям покупателя и продавца - тормозит движение "труда и капиталов" поэтому долго длиться не может. Есть расходы которые поджимают продавцов и есть аренда, которая поджимает покупателя. То как "счастлив арендатор" жить в чужом, знаю из историй своего окружения. И Сержик об этом много писал. Не от хорошей аренды он купил квартиру на окраине борщаги.
Я когда смотрел на те тысячи выброшенных приватом авто, тихо офигивал, на какой чермет людям давали кредиты.
Но даже то гавно разобрали и тех цен больше нет. А если бы приват решил придержать или продавать по завышенным ценам, он бы дефолтонулся в 2009-2010 годах.
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