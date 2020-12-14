Додано: Вів 22 лис, 2022 11:39

reus написав: vitaliian написав: Тут писали про низкое количество сделок на рынке, если квартиры сейчас никому не нужны, значит ловите дно.



Или есть вариант, что массовый товар никому не нужен при этом цена на него космос? Это приведет к банкротству продавцов, в итоге их товар будут распродавать за долги, как когда то приват продавал кредитные авто по 5 копеек пара. Тут писали про низкое количество сделок на рынке, если квартиры сейчас никому не нужны, значит ловите дно.Или есть вариант, что массовый товар никому не нужен при этом цена на него космос? Это приведет к банкротству продавцов, в итоге их товар будут распродавать за долги, как когда то приват продавал кредитные авто по 5 копеек пара.

Да не будет никакого банкротства продавцов, в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица. Первичка уже, практически лежит, т. к. "верхи" не могут, а "низы" не хотят. У вторички практически не существует уровень дна, ниже которого цены не опустятся, все зависит от ситуации. При самых плохих сценариях могут отдать за бесценок, т. к. что-то лучше, чем ничего, но думаю, что в Киеве мы этого не увидим. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным. Да не будет никакого банкротства продавцов, в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица. Первичка уже, практически лежит, т. к. "верхи" не могут, а "низы" не хотят. У вторички практически не существует уровень дна, ниже которого цены не опустятся, все зависит от ситуации. При самых плохих сценариях могут отдать за бесценок, т. к. что-то лучше, чем ничего, но думаю, что в Киеве мы этого не увидим. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

вы узко воспринимаете понятие банкротство. Допустим есть какая то ценная вещь на момент вам не нужная, но продать вы её не можете. С другой стороны есть вещь вам очень нужная, но купить вы её не в состоянии (из за дефицита средств).Продажа 1й вещи решило бы эту проблему. И это не вопрос цены. Когда нужны деньги (например на лечение), любые вещи сливаются "почём дают".Как видим квартиры "почём дают" пока ещё не сливают, значит цена +/- соответствует ожиданиям и реалиям рынка. Даже при войне и низком спросе.ситуация если цена не соответствует ожиданиям покупателя и продавца - тормозит движение "труда и капиталов" поэтому долго длиться не может. Есть расходы которые поджимают продавцов и есть аренда, которая поджимает покупателя. То как "счастлив арендатор" жить в чужом, знаю из историй своего окружения. И Сержик об этом много писал. Не от хорошей аренды он купил квартиру на окраине борщаги.Я когда смотрел на те тысячи выброшенных приватом авто, тихо офигивал, на какой чермет людям давали кредиты.Но даже то гавно разобрали и тех цен больше нет. А если бы приват решил придержать или продавать по завышенным ценам, он бы дефолтонулся в 2009-2010 годах.