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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
И почему я не удивлен, что такой замечательный бизнес-аналитик сейчас занимается развоздушиванием котлов?
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:19
Потому что вы фантазер, а фантазера ничем не удивить. я не бизнес аналитик и никогда им не был. Если у вас руки + интеллект не позволяют самостоятельно развоздушить котёл, какие претензии ко мне и к бизнес аналитикам?
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да не будет никакого банкротства продавцов, в отличие от 2008г, сейчас ипотека - редкая птица. Первичка уже, практически лежит, т. к. "верхи" не могут, а "низы" не хотят. У вторички практически не существует уровень дна, ниже которого цены не опустятся, все зависит от ситуации. При самых плохих сценариях могут отдать за бесценок, т. к. что-то лучше, чем ничего, но думаю, что в Киеве мы этого не увидим. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:29
Вы путаете предприятия с физическими лицами. Во вторую мировую войну продавали золото, антиквариат за кусок хлеба, чтобы просто выжить, никого не интересовала в тот момент нижняя граница рентабельности.
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:39
вы узко воспринимаете понятие банкротство. Допустим есть какая то ценная вещь на момент вам не нужная, но продать вы её не можете. С другой стороны есть вещь вам очень нужная, но купить вы её не в состоянии (из за дефицита средств).
Продажа 1й вещи решило бы эту проблему. И это не вопрос цены. Когда нужны деньги (например на лечение), любые вещи сливаются "почём дают".
Как видим квартиры "почём дают" пока ещё не сливают, значит цена +/- соответствует ожиданиям и реалиям рынка. Даже при войне и низком спросе.
ситуация если цена не соответствует ожиданиям покупателя и продавца - тормозит движение "труда и капиталов" поэтому долго длиться не может. Есть расходы которые поджимают продавцов и есть аренда, которая поджимает покупателя. То как "счастлив арендатор" жить в чужом, знаю из историй своего окружения. И Сержик об этом много писал. Не от хорошей аренды он купил квартиру на окраине борщаги. Любой арендатор жилой недвижимости мечтает перестать платить аренду (по коммерции кстати наоборот, непрофильные активы это обуза).
Я когда смотрел на тысячи выброшенных приватом авто, тихо офигивал, на какой чермет людям давали кредиты.
Но даже то гавно разобрали и тех цен больше нет. А если бы приват решил придержать или продавать по завышенным ценам, он бы дефолтонулся в 2009-2010 годах.
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
истерика с маниакальными припадками, переходящей на личности и предрекающие экстремальный сценарий, не делают это просто так.
Делайте выводы - читатели.
Сфера недвижимости в тени на 45 %(реально намного больше ).
После войны - рост. Потому что способов персонального инвестирования нет.
За границей, кстати тоже. И депозиты смешные. на недвиге заработать нельзя.
Например, в польше, в суд вносит запись, наподобие книги БТИ, около года. До этого времени, продать нельзя
мой совет собственникам сегментов комфорт и бизнес, наберитесь терпения
Додано: Вів 22 лис, 2022 11:59
Додано: Вів 22 лис, 2022 12:00
Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 22 лис, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 лис, 2022 12:01
Деякі форумчани і форумчанки теж не розуміють, що говорять і пишуть.
Якби моя домашня черепаха Тортілла могла говорити, вона теж писала би про "вторинку":
"Спрос имеет значения только до нижней границы рентабельности продавца".
Я не став би їй пояснювати, що таке "попит", "нижня межа" і т.п. Це надто складні речі для черепах і деяких Homo sapiens
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