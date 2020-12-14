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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10431104321043310434>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:мой совет собственникам сегментов комфорт и бизнес, наберитесь терпения

Но почему-то Вы выставили свою квартиру на продажу.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:Ринку елітки точно капець

Ви вірите в подолання корупції в Україні у найближчий час?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:10

  reus написав:
  somilitark написав:Ринку елітки точно капець

Ви вірите в подолання корупції в Україні у найближчий час?

Тут війна. Може і на десятиліття.
Люди будуть дивитися більше на Ніцци і Вроцлави.
Тільки будуть купувати на "перекантуватися".
В сірій зоні не будують капітальних споруд(((
В мене вже дочка теж почала цікавитись навчанням " хоча б у Польщі".
Нажаль стартували незворотні процеси.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:11

  somilitark написав:
  reus написав:
  beee написав:мой совет собственникам сегментов комфорт и бизнес, наберитесь терпения

Но почему-то Вы выставили свою квартиру на продажу.

Мінус скільки полтосіків від прайса річної давнини?)))

Да. Но цена нормальная.
Я этим зарабатываю.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ветка радикализируется. Как и общество. Ветка - срез общества. Я отношусь с большим пониманием к происходящему и не буду критиковать тех кто разносит зраду и всепропало. Сохранять трезвый рассудок в данной ситуации очень сложно. Я обязуюсь морально поддерживать всех кто мечтает о своей квартире в Киеве. Прежде всего своего потенциального покупателя Реуса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:18

  striped написав:И почему я не удивлен, что такой замечательный бизнес-аналитик сейчас занимается развоздушиванием котлов?

так быстрее получил результат и лучше когда сам сделал,уверен в качестве.Много делаю сам,что не требует специнструмента,мне это интересно.Немного повозился + получил опыт.Из затрат только время :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 лис, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Да. Но цена нормальная.
Я этим зарабатываю.

Для того чтобы продать, необходимо вещать что-то подобное. Есть вероятность, что кто-то с деньгами поверит и купит.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Прежде всего своего потенциального покупателя Реуса.

БЫВШЕГО потенциального покупателя. Сейчас 50-т предложений на одного покупателя, а через пару лет, будет 150. Соответственно не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть какие будут цены. Зачем сегодня покупать то, что завтра будет дешевле?
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:29

  reus написав:У Києві стрімко падають ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
У Києві швидко знижуються ціни на оренду квартир. Цьому сприяли масовані ракетні атаки російських окупантів. До вересня спостерігалося стабільне підвищення цін на житло у столиці, а з середини жовтня ситуація різко змінилася.

Найбільш значні коливання вартості спостерігаються у сегменті 2- та 3-кімнатних квартир. Ціни на них впали на 12%. Зняти 2-кімнатне житло у столиці можна було за 21,6 тис. грн, а зараз – за 14 тис. грн.

https://biz.today.ua/russkij-v-kieve-st ... -noyabrya/

Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга.

Условные НЛ, ФК-ХХ и ТТ-ХХ с остальными Джеками, ЦП и Тетрисами тоже сейчас сдаются за гроши абы кому и за любой приход на карту, и иблис оно то Miele и Jacob Delafon конём!!!
Ваши друзья которые "пули не бояцца" рядом с €йром наверняка там и сделали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:30

  reus написав:
  beee написав:Да. Но цена нормальная.
Я этим зарабатываю.

Для того чтобы продать, необходимо вещать что-то подобное. Есть вероятность, что кто-то с деньгами поверит и купит.

Никто не купит.
1. Я заселил арендаторов
2. Я не показываю квартиры
3. Я не рекламирую квартиры. В этом убедились ваши коллеги вчера, когда написали, что я снял с продажи. Объявления просто закончили срок публикации.
4. У меня просьба - не писать домыслы и выдуманные мотивы, а смотреть на факты
beee
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