Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ви вірите в подолання корупції в Україні у найближчий час?
Тут війна. Може і на десятиліття. Люди будуть дивитися більше на Ніцци і Вроцлави. Тільки будуть купувати на "перекантуватися". В сірій зоні не будують капітальних споруд((( В мене вже дочка теж почала цікавитись навчанням " хоча б у Польщі". Нажаль стартували незворотні процеси.
Ветка радикализируется. Как и общество. Ветка - срез общества. Я отношусь с большим пониманием к происходящему и не буду критиковать тех кто разносит зраду и всепропало. Сохранять трезвый рассудок в данной ситуации очень сложно. Я обязуюсь морально поддерживать всех кто мечтает о своей квартире в Киеве. Прежде всего своего потенциального покупателя Реуса.
airmax78 написав:Прежде всего своего потенциального покупателя Реуса.
БЫВШЕГО потенциального покупателя. Сейчас 50-т предложений на одного покупателя, а через пару лет, будет 150. Соответственно не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть какие будут цены. Зачем сегодня покупать то, что завтра будет дешевле?
reus написав:У Києві стрімко падають ціни на оренду квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
У Києві швидко знижуються ціни на оренду квартир. Цьому сприяли масовані ракетні атаки російських окупантів. До вересня спостерігалося стабільне підвищення цін на житло у столиці, а з середини жовтня ситуація різко змінилася.
Найбільш значні коливання вартості спостерігаються у сегменті 2- та 3-кімнатних квартир. Ціни на них впали на 12%. Зняти 2-кімнатне житло у столиці можна було за 21,6 тис. грн, а зараз – за 14 тис. грн.
Оренда теж вниз. Хто планував купити, будуть винаймати житло, чекаючи подальше падіння вартості нерухомості. Одні мріють, а інші чекають. За орендою квіточки Макса за 40 куо. на рік, мабуть вишикувалася черга.
Условные НЛ, ФК-ХХ и ТТ-ХХ с остальными Джеками, ЦП и Тетрисами тоже сейчас сдаются за гроши абы кому и за любой приход на карту, и иблис оно то Miele и Jacob Delafon конём!!! Ваши друзья которые "пули не бояцца" рядом с €йром наверняка там и сделали?
beee написав:Да. Но цена нормальная. Я этим зарабатываю.
Для того чтобы продать, необходимо вещать что-то подобное. Есть вероятность, что кто-то с деньгами поверит и купит.
Никто не купит. 1. Я заселил арендаторов 2. Я не показываю квартиры 3. Я не рекламирую квартиры. В этом убедились ваши коллеги вчера, когда написали, что я снял с продажи. Объявления просто закончили срок публикации. 4. У меня просьба - не писать домыслы и выдуманные мотивы, а смотреть на факты