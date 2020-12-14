Додано: Вів 22 лис, 2022 13:10

beee написав: Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой

Свежий пример. Другой приятель купил 2к. в 2021 году в ФК2 за 3.2 куе. за метр сделал авторский ремонт за 900уе. м.кВ. Вопрос, за сколько на сегодня он сможет продать? С его слов на сегодня оч. редко ему звонят риелторы и спрашивают о наличии квартиры, т. е. спрос около нулевой. Да, он 10 лет занимается этим бизнесом. На продаже у него есть несколько готовых квартир. Пока ничего не смог продать в 2022 году. На лоха не похож. Естественно не хочет продавать себе в убыток. Но это пока не хочет.С его слов, такая хата в 2021 году легко могла уйти за 5 куе за метр.