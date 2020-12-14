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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 12:58
reus написав: beee написав:
Я купил ярославов град за 252 куе. В ремонт уже ушло тыщ 20. Не считал толком.
Итого 272 куе.
Прибавляю 18 куе на расходы и нервы на форуме.
Несложными подсчётами выходим на цифру 290 тысяч.
Done. Исправил, раз вам так важно))
В 2008 г. мой приятель купил 1 к.хрущ за 100 куе., сделал ремонт за 30 куе.
Вопрос сколько сейчас стоит его хата?
Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой.
Я написал только комфорт и бизнес сегмент
Востаннє редагувалось beee
в Вів 22 лис, 2022 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:01
beee написав: reus написав: beee написав:
Я купил ярославов град за 252 куе. В ремонт уже ушло тыщ 20. Не считал толком.
Итого 272 куе.
Прибавляю 18 куе на расходы и нервы на форуме.
Несложными подсчётами выходим на цифру 290 тысяч.
Done. Исправил, раз вам так важно))
В 2008 г. мой приятель купил 1 к.хрущ за 100 куе., сделал ремонт за 30 куе.
Вопрос сколько сейчас стоит его хата?
Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой
Це не вплине на кратність падіння ціни.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:10
beee написав:
Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой
Свежий пример. Другой приятель купил 2к. в 2021 году в ФК2 за 3.2 куе. за метр сделал авторский ремонт за 900уе. м.кВ. Вопрос, за сколько на сегодня он сможет продать? С его слов на сегодня оч. редко ему звонят риелторы и спрашивают о наличии квартиры, т. е. спрос около нулевой. Да, он 10 лет занимается этим бизнесом. На продаже у него есть несколько готовых квартир. Пока ничего не смог продать в 2022 году. На лоха не похож. Естественно не хочет продавать себе в убыток. Но это пока не хочет.
С его слов, такая хата в 2021 году легко могла уйти за 5 куе за метр.
Востаннє редагувалось reus
в Вів 22 лис, 2022 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:10
somilitark написав: reus написав:
Ви вірите в подолання корупції в Україні у найближчий час?
Тут війна. Може і на десятиліття.
Люди будуть дивитися більше на Ніцци і Вроцлави.
Тільки будуть купувати на "перекантуватися".
В сірій зоні не будують капітальних споруд(((
В мене вже дочка теж почала цікавитись навчанням " хоча б у Польщі".
Нажаль стартували незворотні процеси.
Люди, це иліта, яка по липовим докам виїхала геть?
Чи мама/доця виїхала . Тато/син лишився.
Хто формуватиме попит і де?
Мужики продадуть житло , а самі в ЗСУ?
А баби там знайдуть собі спонсорів?
Чи як?
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2
Додано: Вів 22 лис, 2022 13:16
reus написав: beee написав:
Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой
Свежий пример. Другой приятель купил 2к. в 2021 году в ФК2 за 3.2 куе. за метр сделал авторский ремонт за 900уе. м.кВ. Вопрос, за сколько на сегодня он сможет продать? С его слов на сегодня оч. редко ему звонят риелторы и спрашивают о наличии квартиры, т. е. спрос около нулевой. Да, он 10 лет занимается этим бизнесом. На продаже у него есть несколько готовых квартир. Пока ничего не смог продать в 2022 году. На лоха не похож. Естественно не хочет продавать себе в убыток. Но это пока не хочет.
С его слов, такая хата в 2021 году легко могла уйти за 5 куе за метр.
У меня есть знакомый, который купил гостинку в 2006 году на симиренка за 110 куе.
И, возможно, до сих пор платит за неё кредит.
Прежде, чем купить, например, в Варшаве, я же почему-то несколько месяцев потратил на аналитику?
Это же самое сложное, правда?
Есть конечно факторы, от нас не зависящие, но нельзя же так инвестировать, бездумно, а потом считать математически стоимость хруща.
Но судя по зааросам, люди то Патриотику, то чавдар смотрят, то панели недостроенные или ещё какой-то хлам. Что тут скажешь. Это не ваше
Востаннє редагувалось beee
в Вів 22 лис, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:18
reus написав: beee написав:
Я понимаю, о чём речь. Но подход к выбору объекта и дальнейшей продаже у меня другой
Свежий пример. Другой приятель купил 2к. в 2021 году в ФК2 за 3.2 куе. за метр сделал авторский ремонт за 900уе. м.кВ. Вопрос, за сколько на сегодня он сможет продать? С его слов на сегодня оч. редко ему звонят риелторы и спрашивают о наличии квартиры, т. е. спрос около нулевой. Да, он 10 лет занимается этим бизнесом. На продаже у него есть несколько готовых квартир. Пока ничего не смог продать в 2022 году. На лоха не похож. Естественно не хочет продавать себе в убыток. Но это пока не хочет.
С его слов, такая хата в 2021 году легко могла уйти за 5 куе за метр.
В нього розрив ліквідності?
Весь капітал в бетоінах КРЖН?
Смисл продавати?
Щоб продати щось непотрібне треба купити щось непотрібне, а грошей нема (с)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:20
beee написав:
У меня есть знакомый, который купил гостинку в 2006 году на симиренка за 110 куе.
И, возможно, до сих пор платит за неё кредит
Он 10 лет покупал квартиры, делал ремонт и продавал. Был всегда в плюсе. На рынке ориентировался хорошо. Я это к чему. Сейчас форс-мажор, никто не мог предположить, что такое возможно, даже самые успешные. Кто сейчас с лишним бетоном, тот в минусе. Возможно, лет через 10 выйдут в плюс, если сейчас не продадут.
Востаннє редагувалось reus
в Вів 22 лис, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:24
beee написав:
купил гостинку в 2006 году на симиренка за 110 куе.
И, возможно, до сих пор платит за неё кредит
Ще недавно можна було проінвестувати 6 кавалірок в пішій доступності до ШРТ, зробити ремонти, обставити новою мебеллю, і ще мати здачу на сонячну станцію на кілька кіловат.
Наразі кавалірки 14куе, без ремонту і документів, два роки тому 11куе.
Бери нехочу.
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