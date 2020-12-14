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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 15:43
Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
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striped
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:09
striped написав:
Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
Это как раз та причина по которой Реус, в ближайшие 4 месяца, останется в роли арендатора. "Висит квитка - нельзя скушать"(с)
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:13
somilitark написав: reus написав:
. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.
Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".
"Мы к вам, профэссор, и вот по какому делу"(М.А.Булгаков "Собачье сердце").
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rjkz
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