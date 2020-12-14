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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10432104331043410435

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:09

  striped написав:Где-то в ленте сегодня видел, что сделок так мало и по причине того, что военкоматы не дают выписаться из продаваемой квартиры мужчинам призывного возраста - кто что по этому поводу думает?

Это как раз та причина по которой Реус, в ближайшие 4 месяца, останется в роли арендатора. "Висит квитка - нельзя скушать"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:13

  somilitark написав:
  reus написав:. Рынок оч. инертен, продавцам нужно время, чтобы они осознали, приняли реалии, поэтому падение будет постепенным.

Ринок буде ще більше ділитися на сегменти.
Ринку елітки точно капець.
От в мене дружина працювала до 24.02 на одну фірму, власники зараз у Франції і відкрили для себе лазурний берег.
Повертатись напевне взагалі не будуть.
Їм за 60. Синочка, років 35, "зробив документи" і теж виїхав. Зараз допродують залишки через інтернет магазин. Фізично магазини зачинені. Розірвана аренда. Головний офіс тільки залишився.
Можливо синочка повернеться "після війни".
А може щось у Франції замутить.
Попит буде тільки до чого можуть і захочуть дотягнутися захисники держави.
Усі тіпочки з баблом вже страждають в Ніццах.
Зараз свого роду 1917-й рік.
Арістрократи свалили, може вже і ніколи не повернуться.
Тому елітку треба буде ділити на комуналки, щоб був попит від "рабочих і крестьян".


"Мы к вам, профэссор, и вот по какому делу"(М.А.Булгаков "Собачье сердце").
:mrgreen:
rjkz
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